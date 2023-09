Viva Rai2, il ritorno del programma con Fiorello: nuove location e tantissime sorprese!

Viva Rai2!, il programma che ha catturato il cuore degli spettatori lo scorso inverno grazie alla maestria di Fiorello nel creare un’esperienza mattutina indimenticabile, è pronto a tornare con la sua seconda stagione. La notizia che tutti stavano aspettando è stata finalmente svelata: sintonizzatevi perché la nuova edizione è alle porte!

Nella sua prima stagione, Viva Rai2! ha trasportato gli spettatori in un mondo di intrattenimento unico, con la sede presso Via Asiago che diventava il palcoscenico di balletti mozzafiato, sketch comici e interviste travolgenti. Con ospiti del calibro di Giorgia e Mattia Zenzola, Fiorello dimostrava di conoscere alla perfezione i gusti del suo pubblico. E ora, con l’entusiasmante ritorno annunciato, non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi il carismatico conduttore siciliano.

Viva Rai2! dove sarà girato il programma? Svelata la location esclusiva

Mentre il pubblico attendeva con trepidazione il ritorno di Viva Rai2!, una questione importante era emersa: il cambio di location. Le proteste degli inquilini di Via Asiago a causa dei continui rumori avevano spinto il programma a cercare una nuova dimora. E sembra che abbiano trovato il posto perfetto nel celebre Foro Italico, noto per essere la sede di un altro show Rai di grande successo, Ballando con le Stelle.

L’annuncio ufficiale della nuova location è stato accompagnato da un promo che ha fatto impazzire i social. La Glass Room sarà ancora più spettacolare e si troverà nel parcheggio del complesso sportivo del CONI. E non è finita qui: la data d’inizio della seconda stagione è stata finalmente svelata. Preparatevi, perché a partire dal 6 novembre, Viva Rai2! tornerà a incantarci, e sembra che ci terrà compagnia fino a maggio 2024. Fiorello sarà affiancato da Fabrizio Biccio e Mauro Casciari, con il ritorno del corpo di ballo diretto da Luca Tommasini, che annovera anche ex allievi del talent di Maria De Filippi. Che spettacolo ci aspetta!