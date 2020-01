Walker: ordinato il reboot della serie Walker Texas Ranger con Jared Padalecki

Dopo la conferma dello spin-off di Supergirl incentrato sul cugino super-eroe neo genitore, la The CW ha ufficialmente annunciato anche l’ordine del reboot di Walker Texas Ranger, con Jared Padalecki nel ruolo che fu al tempo di Chuck Norris.

Non si sa niente ancora sulla trama della serie, se non che essendo un reboot verranno cancellati tutti gli eventi, in un modo similare a come è stato fatto per show come Magnum P.I. e MacGyver.

Le riprese dell’episodio pilota dovrebbero partire in primavera in modo che sia pronto per gli upfront di maggio. La sceneggiatura sarà curata da Anna Fricke che sarà ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva assieme a Dan Lin, Lindsay Liberatore (LAX) e Padalecki.

La sinossi recita: “Cordel Walker, un vedovo padre di due figli con un codice morale tutto suo torna alla sua casa ad Austin, Texas, dopo una missione sotto copertura di due anni, solo per scoprire che a casa dovrà fare un lavoro ancora più duro. Cercherà di ricostruire il legame con i suoi figli, affrontare gli scontri con la sua famiglia e trovare il modo di andare d’accordo col suo nuovo partner (una delle prime donne nella storia dei Texas Ranger), diventando nel contempo sempre più sospettoso nei confronti delle circostanze intorno alla morte di sua moglie”.

Walker Texas Ranger fu una serie televisiva statunitense andata in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis. La serie, con protagonista il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris, è stata trasmessa in più di 100 stati.

In Italia è stata mandata in onda da Canale 5 per le prime due stagioni, poi su Italia 1 dal 1996 sino al 2003: dal dicembre 2002 la serie è stata replicata su Rete 4, e da vari canali pay-tv come Duel TV, FX, AXN.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...