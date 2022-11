Walter Hamada ha trovato una nuova casa in un accordo esclusivo con la Paramount Pictures

Dopo la sua dipartita da capo della DC Films, Walter Hamada ha trovato una nuova casa in un accordo esclusivo con la Paramount Pictures in cui supervisionerà i loro horror.

La mossa lo allontana dall’industria dei fumetti, di cui è diventato una figura famigerata in seguito alle accuse mosse contro Joss Whedon durante la produzione di Justice League, di cui Ray Fisher è stato principale portavoce. Hamada ha esperienza nella produzione di horror poiché, prima di supervisionare la DC per quattro anni, ha supervisionato successi horror della New Line come The Conjuring e It.

The Hollywood Reporter ha riferito che Walter Hamada ha firmato un accordo esclusivo per supervisionare il team horror della Paramount Pictures. Si prevede che Hamada rilascerà diversi film horror a medio budget per cinema e in streaming ogni anno per Paramount Pictures, con il presidente e CEO Brian Robbins che ha condiviso la sua eccitazione nel lavorare con lui, affermando che Hamada è il partner ideale e visionario per guidare i loro film horror.

Lo stesso Hamada ha espresso il suo desiderio di lavorare con Paramount Pictures esclusivamente col genere horror nella dichiarazione seguente:

“Sono entusiasta di collaborare con Paramount Pictures con l’unico obiettivo di creare film eccezionali di genere horror. Nel corso della mia carriera, niente è stato più gratificante che scoprire registi e scrittori emergenti, e scatenare la loro genialità in un ambiente sicuro. Grazie a Brian e all’intero team della Paramount Pictures per questa straordinaria opportunità, non vedo l’ora di iniziare.”

Quando Hamada è entrato a far parte della DC nel 2018, un periodo che ha visto la partenza del regista e demiurgo dell’originale DCEU Zack Snyder, ha deciso di allontanarsi dal concetto dal regista ideato che proponeva un approccio diverso all’universo condiviso, con uno stile più vicino al MCU arrichitto da film esterni come Joker e The Batman.

Se dovesse lavorare con la Paramount in modo simile, ci si possono aspettare storie che stanno poco in piedi all’interno del genere horror, siano esse interconnesse o meno.

