Walter Hamada rivela che Warner progetta di rilasciare due film del DCEU all’anno su HBO Max

Il DCEU sta iniziando a dare corpo ai piani per espandersi notevolmente, con progetti per due film all’anno che andranno direttamente a HBO Max.

Il DCEU è iniziato sul serio nel 2013 con Man of Steel di Zack Snyder. Tre anni dopo Batman v Superman ha portato sul grande schermo la Wonder Woman di Gal Gadot e il Batman di Ben Affleck. Il franchise ha faticato a decollare, soprattutto se paragonato al suo concorrente più ovvio, il Marvel Cinematic Universe.

Mentre il MCU è stato acclamato dalla critica e ha battuto record al botteghino, il DCEU ha lottato per tenere il passo. Film come Suicide Squad e Justice League non sono stati accolti bene dalla critica e hanno lottato per avere un impatto al botteghino. Wonder Woman del 2017 e Aquaman del 2018 hanno cambiato tutto. Entrambi sono stati ben accolti dalla critica e quest’ultimo è stato il primo film del DCEU a superare il miliardo di dollari al box office. Tuttavia, i piani per il futuro sono rimasti poco chiari anche con una solida lista annunciata per i prossimi anni.

Ora, Walter Hamada, presidente della DC films, ha rivelato i piani dello studio per il futuro. Secondo il New York Times, lo studio prevede di distribuire due film del DCEU all’anno su HBO Max, oltre alle uscite nelle sale (fino a quattro all’anno). Questi film si concentreranno su personaggi più piccoli come Batgirl e Static Shock, per esempio. Hamada afferma anche che, oltre ai film, sono possibili propaggini televisivi che si collegheranno con l’universo cinematografico.

