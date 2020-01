WandaVision: anticipata la data d’uscita della serie

Con grande sorpresa, la data d’uscita della serie Marvel Studios WandaVision è stata ampiamente anticipata.

In questo neonato 2020 inizierà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con lo spin-off sulla Vedova Nera, ma portando l’universo ad espandersi anche sul piccolo schermo con le serie esclusive Disney+, tra cui The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision. In particolare quest’ultima vedrà protagonisti Scarlett Witch e Visione, sempre interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e dovrebbe essere caratterizzata da un’atmosfera tipica di una sitcom vecchio stile.

Un esperimento che sembra essere molto interessante e per il quale dovremo aspettare meno tempo rispetto a quanto era stato annunciato inizialmente.

Le riprese di WandaVision sono attualmente in corso, e forse proprio per una produzione che, forse, sta andando a gonfie vele, la data d’uscita della serie è stata anticipata dalla primavera del 2021 al 2020, anche se non è stato ben precisato in quale periodo dell’anno (si vocifera comunque un rilascio estivo).

La conferma di questa anticipazione arriva proprio da un trailer che la Disney ha rilasciato per mostrare quali contenuti arriveranno nel corso dell’anno sulla propria piattaforma, e tra questi appare anche WandaVision.

Qui di seguito il trailer in questione.

Fonte: ScreenRant

WandaVision sarà una serie Marvel Studios scritta da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman, con la fotografia a cura di Jess Hall, e con Kevin Feige e Jac Schaeffer come produttori.

Nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Paul Bettany (Visione), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Kathryn Hahn e Teyona Parris (Monica Rambeau).

La prima stagione della serie sarà composta da sei episodi, e approderà su Disney+ nel 2021.

