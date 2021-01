Wandavision: ci saranno altre sit-com nel MCU? Risponde Kevin Feige.

WandaVision, la prima serie Disney+ prodotta direttamente dai Marvel Studios e ambientata nel Marvel Cinematic Universe, è ormai vicina all’uscita e come abbiamo visto dai vari trailer, questo prodotto con Elizabeth Olsen e Paul Bettany prende spunto, sopratutto per i toni dalle sitcom anni 50. E questo ha fatto sorgete una domanda ad alcuni appassionati: c’è la possibilità di vedere altre sit-com ambientate nell’universo cinematografico Marvel?

A dare la risposta è proprio Kevin Feige, che non ha escluso questa l’ipotesi: “Staremo a vedere. Questo per noi è un test. Marvel ha prodotto un sacco di show televisivi di successo in passato. Per i Marvel Studios questa è la prima incursione nel mondo della TV” sono state le parole dell’uomo del presidente dei Marvel Studios. Ha poi aggiunto: “Siamo famosi per i nostri cambiamenti di rotta, per non aver mai fatto sempre lo stesso genere di roba. Inoltre abbiamo grandissima fiducia in questi due attori, siamo sicuri che possano portare a casa il risultato.”

Wandavision uscirà il 15 gennaio in esclusiva su Disney+, questa la sinossi ufficiale: “La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione, due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra.”

