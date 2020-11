WandaVision: da un set visit ecco come la Marvel si prepara a conquistare la TV

L’anno scorso, i notoriamente segreti Marvel Studios hanno fatto qualcosa di senza precedenti: hanno aperto il loro set ai visitatori.

WandaVision, la serie di sei ore sulla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e l’affascinante androide di Paul Bettany, si ispira alle amate commedie televisive, dai classici campy degli anni ’50 ai folli spettacoli per famiglie degli anni ’90. Quindi, per il suo primo episodio, il primo programma Disney + TV della Marvel è diventato una sitcom della metà del secolo, filmando le scene in bianco e nero classico di fronte a un pubblico in studio dal vivo (tutti hanno firmato accordi di non divulgazione molto, molto severi).

I membri della crew sono venuti sul set con abiti degli anni ’50 e hanno usato lenti e luci d’epoca per catturare quel bagliore vintage da sogno. Il team degli effetti speciali ha utilizzato fili e trucchi con la telecamera usciti direttamente da Vita da strega o I Dream of Jeannie, facendo sembrare che le bottiglie di versassero viso da sole e gli elettrodomestici sfrecciano come per magia. E quando la familiare pelle marrone di Visione non sembrava del tutto giusta nella scala di grigi, i truccatori hanno invece dipinto Bettany di blu.

Bettany e Olsen hanno provato le loro entrate e uscite come se stessero mettendo in scena uno spettacolo, e all’inizio dicono che l’idea di esibirsi dal vivo li terrorizzava più di qualsiasi supercriminale Marvel. Ma quando si sono assicurati la loro prima risata del pubblico, i due hanno capito che avrebbero potuto perdere la loro opportunità come star di una sitcom se avessero ceduto alla paura.

“E ‘stata una follia”, dice Olsen, 31 anni, con una risata. “C’era qualcosa di molto meta per la mia vita, perché da bambina andavo a vedere quelle registrazioni, dove le mie sorelle stavano lavorando [in Full House].”

“Eravamo tutti così presi bene alla fine, volevamo continuare lo spettacolo”, aggiunge Bettany, 49 anni. “Forse portarlo in tour o qualcosa del genere. WandaVision sul ghiaccio.”

Questo slideshow richiede JavaScript.

WandaVision non è mai stato concepito per dare il via a questa nuova era del Marvel Cinematic Universe. Dopo che Avengers: Endgame del 2019 ha chiuso la Saga dell’Infinito (e servito come una drammatica festa di pensionamento per molti degli eroi del franchise), il 2020 avrebbe dovuto lanciare quella che la Marvel chiama Fase 4: Black Widow ed Eternals erano entrambi previsti per uscire, assieme alla serie The Falcon and the Winter Soldier che avrebbe dovuto debutterare su Disney + in autunno, il primo di molti programmi TV Marvel pianificati per il servizio di streaming.

Ma con l’arrivo del coronavirus, è stata la strana, dolce WandaVision ad esser la più vicina al completamento, e ora sarà il primo film ad arrivare su Disney + questo inverno. È stato un cambiamento inaspettato, specialmente per un franchise che notoriamente pianifica il suo programma con anni di anticipo, ma alla fine, quale potrebbe essere un lancio più appropriato per questo nuovo palcoscenico Marvel TV di una serie che parla, beh, della TV?

“Lo spettacolo è una lettera d’amore per l’età d’oro della televisione”, spiega lo scrittore capo di WandaVision, Jac Schaeffer. “Stiamo rendendo omaggio e onorando tutti questi spettacoli incredibili e le persone che sono venute prima di noi, [ma] stiamo anche cercando di aprire un nuovo territorio.”

Mamma Disney ha investito per la prima volta nella Marvel circa due anni fa e ha incaricato il suo team creativo di sviluppare nuovi progetti per il suo SVOD. La Marvel aveva già avuto successo in TV, sia con Daredevil che Luke Cage che Jessica Jones di Netflix, prodotti separatamente, sia con gli spettacoli della ABC come Agents of SHIELD. Ma questi spettacoli Disney + saranno qualcosa di nuovo: miniserie prodotte interamente dai Marvel Studios, con pieno controllo creativo e storie guidate dai personaggi che si legherebbero più esplicitamente alle loro controparti sul grande schermo. Spiega il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige: “Ha davvero energizzato tutti in modo creativo in studio, l’idea che avremmo potuto utilizzare un nuovo mezzo e gettare le regole fuori dalla finestra in termini di struttura e formato”.

È stato Feige che ha avuto l’idea di prendere Wanda Maximoff e Visione e catapultarli in uno strano mondo fantastico di beatitudine suburbana. L’esecutivo è un nerd della sitcom e ha preso l’abitudine di guardare le repliche di MeTV prima di iniziare la sua giornata lavorativa.

“Mi preparavo per la giornata e guardavo qualche vecchia sitcom perché non potevo più accettare la notizia”, ​​ammette. “Preparandomi per andare sul set negli ultimi anni, continuavo a pensare a quanto questi programmi fossero influenti sulla nostra società e su me stesso, e come certamente li avessi usati per fuggire dalla realtà.”

Feige ha incaricato Schaeffer (che ha lavorato a Black Widow e Captain Marvel) di essere lo sceneggiatore capo, Mary Livanos poi è stato incaricato di essere il produttore coesecutivo e Matt Shakman il regista. Il coinvolgimento di Shakman ha aggiunto un meta layer: oltre a dirigere spettacoli come Game of Thrones e Fargo, era un attore bambino nello spin-off Growing Pains Just the Ten of Us. Insieme, hanno cercato di inchiodare l’irriverente tono di WandaVision. Proprio come Visione stesso è una strana fusione tra Ultron e JARVIS, così anche WandaVision è un mash-up, che sposa l’azione epica coi supereroi con la stupidità della sitcom.

Per Olsen, che si è unita al MCU in Avengers: Age of Ultron del 2015, WandaVision ha promesso la possibilità di esplorare il passato di Wanda e tutte le capacità. Nelle conversazioni iniziali sullo spettacolo, Feige l’ha conquistata facendo riferimento a specifiche trame dai fumetti di Scarlet Witch – anche se non ha rivelato quali, a causa di spoiler. Negli ultimi cinque anni, Olsen ha ripercorso il viaggio di Wanda da Sokovia alla suburbia, evolvendosi da antagonista traumatizzata che ha perso tutta la sua famiglia a causa della violenza, a un formidabile eroe che potrebbe far tremare persino Thanos con i suoi enormi stivali viola.

“Mi sentivo già come se avessi la sue capacità, perché la Marvel ti incoraggia sempre a far parte del processo”, dice Olsen. “Ma ancora di più ora, sento di avere un forte senso di appartenenza.”

WandaVision è stata una sorpresa ancora più grande per Bettany, soprattutto visto che Visione è stato ucciso per ben due volte in Avengers: Infinity War. Dopo quel momento, Bettany ha pensato che il suo tempo nel MCU fosse finito, soprattutto perché era durato molto più a lungo di quanto si fosse aspettato.

“Pensavo di essere stato coinvolto per poi venir lasciato andare”, ammette Bettany. “Pensavo che Kevin stesse facendo la cosa giusta e coinvolgendomi, lui e [il produttore esecutivo] Louis [D’Esposito] mi avrebbero detto: ‘È stata una grande corsa, ed è finita’. Quindi è stata una sorpresa davvero piacevole per me e anche per il mio direttore di banca, ovviamente.”

Olsen e Bettany hanno stretto una profonda amicizia, e la coppia scherza sul fatto di aver avuto solo una discussione negli anni in cui si sono conosciuti, un evento che hanno soprannominato “Snotgate”: durante le riprese di un bacio particolarmente emozionante per WandaVision – prima della pandemia, aggiungono frettolosamente – il naso di qualcuno ha iniziato a colare, e nessuno dei due può essere d’accordo su chi fosse il colpevole.

Ambientata dopo Endgame, la serie inizia con Scarlet Witch sposata all’androide, mentre vivono nell’idilliaca città di Westview: “Troviamo Wanda e Vision che vivono una felice esistenza suburbana, cercando di mantenere i loro poteri nascosti“, scherza Schaeffer. Ma mentre gli sposi passano in rassegna i decenni – e i familiari cliché televisivi – si rendono conto che la loro vita da steccato bianco potrebbe non essere così da sogno come sembra”.

Anche con tutti gli imbrogli della sitcom, la serie rimane radicata nella tenera storia d’amore di Wanda e Visione: “Hanno avuto una storia d’amore lunga e dolce, giusto?“, dice Bettany. “È una relazione piuttosto bizzarra. È una strega, lui è un robot. O persona artificiale, o synthezoid, o qualunque sia il tuo nome preferito“.

Westview introduce anche alcuni volti nuovi: Kathryn Hahn interpreta Agnes, il prototipo della “vicina ficcanaso”, che si inserisce allegramente nelle vite di Wanda e Vision.

“Ho sempre amato quel sussulto di magia umana che hanno”, dice Hahn dell’Universo Marvel. “Non è che non avessi mai fatto niente del genere, ma soprattutto da quando sono diventata mamma, sono sempre stata interessata a quelle scosse di adrenalina e umanità.”

Un’altra novità per il cast è Teyonah Parris, che interpreta la versione adulta di Monica Rambeau. Monica, nata in Louisiana, ha debuttato da ragazzina in Captain Marvel, e i creatori dello show sono a bocca aperta su come la Monica adulta si adatti allo strano mondo di Westview. Il personaggio ha una lunga storia nei fumetti: è stata la prima donna afroamericana negli Avengers, e Livanos sottolinea che ha spesso combattuto fianco a fianco con Wanda e Visione. Nel corso degli anni, ha assunto molti nomi eroici, tra cui Photon, Pulsar, Spectrum e Captain Marvel (la prima donna a usare il soprannome, precedente a Carol Danvers).

“Mi sento così speciale e onorata di poter vestire i suoi panni e dare vita alla sua storia”, dice Parris. “Spero che interpretando questo personaggio possa offrire a un gruppo di persone che sono sottorappresentate la possibilità di rivedersi, e vedere la mia faccia e il mio corpo nero li aiuta a interagire con le donne nere e la nostra umanità.”

Per preparare il tono dello spettacolo, Shakman e Schaeffer si sono iscritti a una scuola di sitcom, immergendosi negli stili e i dettagli della commedia classica. Quando possibile, sono andati anche direttamente alla fonte: la scorsa estate, durante l’Expo D23 della Disney, Shakman e Feige hanno invitato Dick Van Dyke a pranzo a Disneyland, tempestandolo di domande sulla sua run di cinque stagioni come Rob Petrie.

“[The Dick Van Dyke Show] può essere molto ampio, con stupide gag da commedia fisica, eppure non sembra mai falso, e mi chiedevo come facessero”, spiega Shakman. “La sua risposta è stata molto semplice: in pratica ha detto che se non poteva accadere nella vita reale, non poteva accadere nello show.”

WandaVision ha anche girato in parte sulla famosa Blondie Street al Warner Bros. Ranch di Burbank, sede delle classiche sitcom di Father Knows Best, The Partridge Family e Bewitched. È stato anche il luogo in cui Shakman ha girato parti di Just the Ten of Us.

“Ero circondato da questi fantasmi del passato televisivo, compresi i miei fantasmi”, dice il regista. “Ero stato lì da bambino ed [è stato] profondamente toccante per me che stessimo facendo qualcosa del genere, molti anni dopo. Non riesci a trovare una vera strada che sembri Blondie Street. Ne hai bisogno per avere quello strano senso di falsità.”

Idealmente, la Marvel spera che WandaVision sia solo l’episodio pilota di una lunga dinastia televisiva; lo studio sta già lavorando allo sviluppo di sette spettacoli aggiuntivi, ognuno collegato a film passati e futuri. WandaVision, osserva Feige, farà da anticamera per il film del 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con il personaggio della Olsen che interpreterà un ruolo chiave al fianco dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch. Con le date di uscita che si mescolano per via della pandemia, la Marvel sta anche prestando particolare attenzione al garantire che il nuovo programma non rovini la continuità della storia.

Ma per ora, il presidente dei Marvel Studios spera solo che i fan si collegheranno alla stravagante “cover” della commedia suburbana in WandaVision, e sperano nello stesso successo di The Mandalorian

Mi piace: Mi piace Caricamento...