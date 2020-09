WandaVision: ecco il primo trailer della serie Disney+

Un nuovo sguardo alla serie WandaVision dei Marvel Studios rivela l’androide sintetico Visione (Paul Bettany) in un costume fatto a mano ispirato ai classici fumetti Marvel.

Il trailer completo, presentato in anteprima su ABC domenica durante gli Emmy Awards virtuali, è l’ultimo a rendere omaggio ai costumi indossati da Visione e dal suo amore Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) nei fumetti della Silver Age. Entrambi i look sono presentati qui come costumi di Halloween sfoggiati dalla coppia di periferia nella loro realtà influenzata dalle classiche sitcom televisive, tra cui The Dick Van Dyke Show e Bewitched.

L’architetto del Marvel Cinematic Universe, il produttore Kevin Feige, ha “preso un rischio del genere con lo spettacolo, e il concept di questo spettacolo”, ha detto in precedenza Bettany IMDb del “ben scritto” WandaVision. “Voglio dire, è così fuori e folle, le scelte che stanno facendo sono fantastiche”.

Dopo un’anteprima dell’Expo D23 dello scorso anno, dove la Marvel ha presentato uno sguardo a WandaVision abbinato a filmati di The Dick Van Dyke Show, Bettany ha detto che la serie ad alto budget sviluppata da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman è una “sorta di film di sei ore a cui non avrei mai pensato in un milione di anni”.

“È così avant-garde, strano e incasinato e poi si sposta senza problemi in un territorio più familiare”, ha detto a MTV News. “Ma il punto in cui inizia è così strano.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

