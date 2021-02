WandaVision: Elizabeth Olsen ha combattuto per il costume ispirato ai fumetti di Scarlet Witch

Con quattro episodi all’attivo, WandaVision sta sfruttando appieno il suo formato televisivo sia all’interno che all’esterno. Utilizzando una narrazione a lunga gestazione per raccontare una storia emozionante, lo spettacolo Disney + è stato in grado di intrecciare alcuni elementi oscuri nella sua allegra premessa in stile sitcom. Wanda Maximoff è al centro di tutto questo, essendo la protagonista del suo spettacolo in tutti i sensi.

Il primo capitolo della Fase 4 del MCU sembra dirigersi verso il momento in cui la nostra Elizabeth Olsen indosserà un costume da Scarlet Witch più simile a quello presente nei fumetti, come evidenziato da un episodio di Halloween visto nei trailer. I poster della serie mostrano anche un altro vestito, che devia dal look classico e contiene molti dei suoi attributi principali.

L’attrice di WandaVision in precedenza si è lamentata del costume di Wanda Maximoff dai fumetti, definendolo originariamente “così orribile”. In un’intervista più recente, sembra che Olsen abbia una nuova opinione riguardo la cosa. Parlando al podcast Still Watching di Vanity Fair, Elizabeth Olsen ha discusso del processo di adattamento dell’abito di Wanda Maximoff dai fumetti.

Sebbene in precedenza fosse contraria ad indossare il costume comics accurate di Scarlet Witch, Olsen si è detta “così entusiasta” di farlo indossare questa volta.

“Ero così eccitata! In realtà, cosa è successo… abbiamo un episodio di Halloween e stavano cercando di capire quanto fosse grande il cenno del capo al personaggio che stavamo per fare, e tutto è iniziato con il classico, um, costume da Scarlet Witch. Era una specie di, vestito da zingara con una fascia e io ho combattuto per averlo. Ero tipo: ‘No, dobbiamo, tipo, dobbiamo andare fino in fondo… è importante. Se Paul lo fa, allora o lo faccio anch’io.”

La protagonista di WandaVision ha anche scherzato sul fatto che indossa l’abito per una buona parte dell’episodio, dicendo che “è stato così divertente”.

“E così, era… così fisico, ci sono davvero dentro, non è solo qualcosa in CGI. Sono davvero nel costume per un bel po’, ed è stato così divertente! L’ho adorato, ed è stato il modo perfetto per dare un senso all’indossare quel costume, perché non puoi prenderlo sul serio.”

