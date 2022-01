WandaVision: gli artigiani della ILM mostrano un video BTS per celebrare l’anniversario

Gli artigiani dei VFX di WandaVision hanno celebrato il primo anniversario dello spettacolo con alcuni filmati dietro le quinte.

La Industrial Light and Magic non ha bisogno di presentazioni, ma ha contribuito a creare Westview. Su Twitter, il loro gruppo ha mostrato alcuni dei lavori sugli effetti visivi presenti in tutta la serie. A quanto pare hanno richiesto una mole di lavoro davvero tremenda.

Su Twitter, hanno scritto: “Il tempo vola a Westview! Mentre celebriamo il primo anniversario di WandaVision dei MarvelStudios, siamo entusiasti di proporvi uno sguardo dietro le quinte del lavoro fatto da ILMVFX per la serie”.

Qui sotto potete vedere il post:

Time flies in Westview!

As we celebrate the first anniversary of @MarvelStudios’ @WandaVision, we’re thrilled to give you a look behind the curtain at the Compositing work that @ILMVFX brought to the series. All episodes are streaming now on @DisneyPlus. pic.twitter.com/FeWcpYpZoA

— Industrial Light & Magic (@ILMVFX) January 15, 2022