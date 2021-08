WandaVision: il duo di cantautori raccontano la genesi di “Agatha All Along”

Il duo di cantautori, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, sono stati nominati agli Emmy questa stagione per la colonna sonora e la canzone di WandaVision: “Agatha All Along”, che nella serie Marvel/Disney+ rivela che la vicina ficcanaso Agnes, interpretata dall’eccellente Kathryn Hahn, in realtà era la strega Agatha Harkness.

La storia è ambientata in un mondo in cui i personaggi vivono decenni di sitcom televisive e, come tale:

“Tutte le canzoni sono state concepite dagli autori perché conoscevano lo stile delle musiche che volevano per tutte le introduzioni attraverso i decenni”, spiegato Lopez. “Quello che avevano scritto per quell’episodio si chiamava ‘That’s So Agatha’. Immagino che l’idea fosse un po’ come ‘That’s So Raven’. Abbiamo fatto fatica con questo, [anche se] abbiamo adorato il titolo.”

Hanno provato un altro approccio – con in mente That Girl di Marlo Thomas – prima di sviluppare la canzone finale, che Anderson-Lopez dice sia venuta da lei durante una notte agitata.

“Penso che un giorno alle 3 del avessi pensato: ‘Dovremmo guardare la Famiglia Addams e ai Munsters’.”, ricorda. “Dovremmo andare verso quei posti nella tv dove ci sono state le streghe. [Quella mattina] sono corso sotto la doccia, e penso di essere uscito dalla con il testo in mente, così l’ho scritto subito. Non potevo però includere le voci da Oompa Loompa, quella cosa del coro maschile degli anni ’60.”

Dave Metzger (Frozen) si è occupato dell’arrangiamento musicale e dell’orchestrazione, e poi Hahn ha registrato la sua voce su Zoom: “C’era così tanta personalità che usciva dallo schermo, era semplicemente folle”, dice Lopez. “Ha davvero azzeccato il personaggio”.

The Addams Family e The Munsters sono andati in onda contemporaneamente dal 1964 al 1966. Hanno debuttato a una settimana l’uno dall’altro (The Addams Family ha debuttato per primo) e sono andati in onda a circa un mese l’uno dall’altro. Entrambi sono stati girati in bianco e nero e condividevano un concetto simile di una famiglia di mostri amichevoli.

Presto torneranno entrambi sullo schermo. Questa settimana, è trapelata la notizia che Tim Burton aveva scelto Luis Guzman e Catherine Zeta-Jones come i genitori, Gomez e Morticia Addams, nella sua serie Netflix live-action, Wednesday (che prende il nome dalla loro figlia, Wednesday Addams, sarà interpretata da Jenna Ortega). C’è anche un film dei Munsters in arrivo da Rob Zombie, tra tutte le persone, e di recente abbiamo sentito alcuni dettagli in più sul guardaroba e sul trucco.

Entrambi gli spettacoli avevano sigle accattivanti (Addams Family soprattutto), e se li metti a confronto con “Agatha All Along”, puoi sicuramente sentire come potrebbero averla influenzata. All’inizio di quest’anno, “Agatha All Along” è diventato virale. Anche se non stavi guardando WandaVision mentre andava in onda di settimana in settimana su Disney +, è probabile che la canzone tu l’abbia sentita ugualmente.

