Wandavision: in Avengers Endgame doveva esserci una scena post-credit collegata alla serie.

Quando Avengers Endgame uscì al cinema in molti rimasero fino alla fine dei titoli di coda aspettandosi l’arrivo della classica scena post-credit, marchio di fabbrica dei Marvel Studios. Così non è stato, in quanto per la casa delle idee Endgame rappresenta la fine di un ciclo e hanno preferito non inserire nessuna scena ma nei piani iniziali c’era effettivamente in programma l’inserimento di una scena, che andava a collegarsi direttamente a Wandavision, la prima e nuova serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe esclusiva per Disney+.

A svelarlo è l’attore Paul Bettany, interprete di Visione, queste le sue parole: “A un certo punto dovevo comparire in una scena nei titoli di coda, in cui tu aprivi un sacco per cadaveri e c’era Visione. Kevin poi mi chiamò per dirmi: “Cambio di programma” e io risposi: “Ugh!”. Volevo davvero tanto quella partecipazione sui profitti (di Avengers: Endgame).”

Avengers: Endgame stato diretto da Anthony e Joe Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man. Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e il compianto Chadwick Boseman.

Di seguito la sinossi ufficiale del cinecomic: Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

