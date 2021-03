WandaVision: Jac Schaeffer a proposito di Quicksilver, Mephisto e Agatha

La produttrice esecutiva di WandaVision e capo sceneggiatore Jac Schaeffer ha parlato, in una recente intervista con Deadline, del dolore di Scarlet Witch e di chi non si è fatto vedere nel “finale della serie”.

Ovviamente SPOILER: la seguente intervista con il produttore esecutivo di WandaVision e lo scrittore capo, Jac Schaeffer, contiene dettagli sul finale della serie Disney + / Marvel. Se non l’avete ancora visto vi sconsigliamo di continuare la lettura.

Schaeffer, ha raccontato cosa è successo nella serie e dove la narrazione ha portato Scarlet Witch, ma in un secondo momento sono state poste alcune domande circa tre personaggi (uno mai apparso e mai contemplato all’interno della narrazione), su cui i fan hanno speculato molto. Con l’Hex rimosso, cosa ne sarà di Agatha e Quicksilver? Scompaiono con esso? Tutti i cittadini tornano in se, ma loro?

“Beh, come potete vedere nell’episodio, Wanda ha messo Agnes / Agatha sotto un incantesimo alla fine”, ha detto Schaeffer. “Questo la fa prendere a vivere come il personaggio che ha creato. Quindi, per quanto ne so Agnes è in giro a cucinare biscotti a Westview, e oltre a questo, posso parlare solo della mia serie.

[Per quanto riguarda Quicksilver] quello che posso dire è che penso che Evan Peters abbia fatto un lavoro incredibile con questo ruolo e ho provato una tale gioia a lavorare con lui e guardarlo sullo schermo. Come fan, sono interessato a vedere quello che farà dopo. L’idea [era quella di farlo essere essenzialmente il marito di Agatha] che è venuta in città e ha preso il controllo della casa del vicino per essere in qualche modo sotto copertura. In quella, per caso c’era un giovane di nome Ralph Bohner che viveva già a Westview. Nella stanza degli sceneggiatori, ci siamo divertiti a descrivere il senso dell’umorismo di Agatha, quindi l’idea che avrebbe effettivamente parlato del suo ostaggio per l’intera serie ci ha davvero solleticato.”