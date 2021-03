WandaVision: Jac Schaeffer parla delle fasi del dolore e di come la serie sia nata con questa idea

La produttrice esecutiva di WandaVision e capo sceneggiatore Jac Schaeffer ha parlato, in una recente intervista con Deadline, del dolore di Scarlet Witch e di chi non si è fatto vedere nel “finale della serie”.

Ovviamente SPOILER: la seguente intervista con la produttrice esecutiva di WandaVision e lo scrittore capo, Jac Schaeffer, contiene dettagli sul finale della serie Disney + / Marvel. Se non l’avete ancora visto vi sconsigliamo di continuare la lettura.

Schaeffer, ha raccontato cosa è successo nella serie e dove la narrazione sta portando Scarlet Witch. Prima di tutto, viste le teorie circa un misterioso 10° episodio, Schaeffer si è prodigato subito a diradare le nubi del dubbio, rivelando che: “non c’era necessariamente alcun piano per avere un’altra stagione“, togliendo ogni dubbio circa il fatto che la puntata accorpata assieme ad un’altra, come detto da Shakman, non troverà spazio in una prossima stagione, ma ovviamente ha tenuto anche a dire che “nel mondo Marvel non si sa mai“, quindi staremo a vedere.

Ma fondamentalmente, soprattutto con le rivelazioni che diverse cose sono cambiate in corso d’opera a causa della pandemia, ci interessa sapere se questo era il finale originariamente concepito, con Wanda che si rende conto di essere la Scarlet Witch, Visione ei figli che scompaiono con l’Hex, e il suo ritiro nella natura selvaggia. C’era un finale alternativo con cui gli scrittori hanno giocato in qualche forma?

“Non proprio”, ha detto Schaeffer. “Questo è essenzialmente ciò che abbiamo immaginato fin dall’inizio. Questa sarebbe sempre stata una storia sul dolore, e l’abbiamo presa sul serio, ed anche se è stata un po’ un sunto, abbiamo usato le fasi del dolore per tracciare l’arco narrativo della stagione, sapendo che volevamo portarla verso l’accettazione. Il finale è l’accettazione in due modi, l’accettazione del titolo di Scarlet Witch, e in secondo luogo, forse anche più importante, l’accettazione del suo dolore e del fatto che lei deve lasciare andare Visione ei ragazzi. Quindi, sapete, le cose sono cambiate lungo lo sviluppo, e ci sono state scoperte e miglioramenti di tutti i tipi circa i dettagli del finale, ma la scena dell’addio è stata scritta abbastanza presto nel processo di sviluppo.”

Impostare le fasi del dolore di Wanda come elemento narrativo, è nato come ispirazione alla sua storia fumettistica, a quanto pare, dopotutto ne ha subite di perdite nella sua storia tra le pagine dei fumetti.

“Questo è qualcosa che nei fumetti e nel MCU l’ha spesso definita e definita, è la sua caratterizzazione. È sempre stata un personaggio più serio, un personaggio che a volte sembra bloccato nella sua stessa tristezza, e quindi è ovviamente da lì che volevamo iniziare a costruire. Abbiamo visto un’opportunità con la sovrapposizione dello stile sitcom, per mostrare Wanda e Lizzie provare tutti questi diversi colori, vederla essere gioiosa, maliziosa e civettuola e tutte queste cose diverse. Abbiamo potuto scavare in tutti i diversi lati di questa donna, dopotutto nei fumetti come nel MCU, questa donna ha subito più perdite di chiunque altro, forse, ed era la cosa che volevamo esplorare di lei.”

Il capo sceneggiatore e produttore esecutivo ha citato molte volte la sua storia fumettistica, quindi la domanda sorge spontanea: quando si sei presentato per la prima volta al lavoro, che tipo di preparazione ha fatto prima? Ha letto House of M? C’era un qualche tipo nozione che aveva imparato per mappare le fasi del dolore? Cosa ha eccitato la Marvel quando gli ha proposto il suo punto di vista?

“Mi hanno mandato un mucchio di fumetti e li ho letti tutti”, ha detto Shaffer. “Non sono un buon lettore di fumetti. Ho difficoltà a digerire le trame e non so mai quale striscia guardare. Lo so, sono una delusione, forse, per il fandom, ma le immagini sono sempre, ovviamente, molto sorprendente commoventi e stimolanti, ed è stata un’idea di Kevin Feige far sposare Wanda e Visione al mondo delle sitcom. Quindi, avevo quei pezzi per cominciare, poi è venuto fuori il concept delle fasi del dolore, quindi qualunque cosa sarebbe successa nella serie, anche se in questo stile sitcom, sarebbe stata una sorta di manifestazione del suo dolore e del suo desiderio di vivere in questo mondo fantastico.

Quello che ho portato è stata una struttura per questo concept. Dopo averla vista nei fumetti, ho pensato che probabilmente sarebbe stato abbastanza prevedibile se avessimo raccontato una storia lineare di, sai, Wanda arrabbiata che impazzisce e crea questo mondo finto in stile sitcom. Non mi sembrava interessante. Sembrava un po’ troppo basato sui numeri che si sarebbero potuti fare, e troppo difficile da approfondire emotivamente.

Quindi, ho proposto di passare da sitcom a sitcom, senza sapere cosa stesse realmente succedendo, piantando false piste, spronando il pubblico a chiedersi se ci sia qualche forza nefasta che le sta facendo questo. E il tutto doveva essere veicolato da lei, dovevamo essere con Wanda nella scoperta. Dovevamo iniziare a negare con lei, e anche arrabbiarci. Sarebbe cominciata con l’impossibilità di cacciare Monica dall’Hex, andando avanti fino nel penultimo episodio, dove avremmo visto la presa di coscienza e il cercare di andare avanti. Nell’idea dovevamo arrivare a darle le armi per combattere il cattivo, il vero cattivo, il dolore. Doveva guardare le cose dalla giusta prospettiva, e riuscire ad armarsi per trionfare alla fine della storia.”