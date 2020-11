WandaVision: Kevin Feige dice che la serie esplorerà maggiormente i poteri di Scarlet Witch

WandaVision sarà l’occasione per i Marvel Studios di approfondire i poteri di Scarlet Witch. Nei fumetti, le abilità di Scarlet Witch sono decisamente over power, e nei film è stata resa bene questo suo essere molto potente, ma manca qualcosa alla sua lista di capacità, ovvero il poter modificare la realtà.

Nel MCU è stata limitata a semplici poteri psichici come la telecinesi e la telepatia, ma scopriremo presto come il lato più incontrollato di lei sia ancora sopito. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha detto a Empire Magazine che la Infinity Saga non ha definito completamente i poteri di Wanda, e WandaVision sarà il prossimo passo nell’esplorazione del suo mondo.

“Guardando la Saga dell’Infinito, non credo che si possa trovare qualcuno che ha sofferto più di Wanda Maximoff. E nessun personaggio sembra essere potente come lei. Nessun personaggio ha un potere mal definito e inesplorato come Wanda Maximoff. Quindi sembrava che valesse la pena esplorarlo dopo Endgame. Chi altro è a conoscenza di quel potere? Da dove viene? La Gemma della Mente l’ha sbloccato?”

È interessante notare che il Marvel Cinematic Universe sta esplorando Wanda da questo punto di vista prima del suo ruolo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Come sapete, Scarlet Witch ha riscritto la realtà nei fumetti, creando l’universo dell’evento di House of M. Potrebbe quindi la nostra Wanda essere diretta verso un percorso simile nell’universo cinematografico Marvel, richiedendo presto l’assistenza dello Stregone Supremo?

Per quanto riguarda la venerazione dello show per la televisione vecchio stile, Feige ha detto: “Ho amato la TV e ho guardato molto il Dick Van Dyke Show come anche I Love Lucy e Bewitched. Passiamo dallo stile Modern Family a The Office anche, cambiando da camera singola, a camera a spalla fino al finto documentario.”

WandaVision sarà una serie Marvel Studios scritta da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman, con la fotografia a cura di Jess Hall, e con Kevin Feige e Jac Schaeffer come produttori.

La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione, due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra.

Nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Paul Bettany (Visione), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Kathryn Hahn e Teyona Parris (Monica Rambeau).

La prima stagione della serie sarà composta da sei episodi, e doveva approdare su Disney+ nel 2020.

