WandaVision: la pagina dedicata alla serie su Disney+ ne rivela la data d’uscita

La pagina di Disney+ dedicata alla serie WandaVision sembrerebbe rivelarne la data d’uscita ufficiale, e sembra essere più vicina di quel che si vociferava.

I Marvel Studios sono pronti per ritornare a produrre prodotti televisivi che sbarcheranno sulla piattaforma streaming di Disney+. Inizialmente avrebbero dovuto debuttare con The Falcon and the Winter Soldier, ma la produzione della serie ha subito degli importanti slittamenti a causa della pandemia causata dal Coronavirus e questo ha portato a dei cambiamenti nella programmazione delle serie.

Infatti WandaVision, serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni di Wanda Maximoff e Visione, inizialmente avrebbe dovuto debuttare nel 2021. La produzione della serie, nonostante la pandemia, è riuscita nel concludersi senza problemi e con abbastanza tempo da poter terminare la post-produzione e rendere la serie pronta per arrivare sulla piattaforma entro la fine del 2020.

Tempo addietro sembrava che la serie dovesse debuttare ufficialmente a dicembre 2020, ma tramite la pagina Disney+ dedicata alla serie sembra esser venuto fuor un dettaglio che rivela una data d’uscita leggermente diversa da quella inizialmente pensata.

Infatti i ragazzi di Multiverse Murph hanno scoperto che nel codice HTML della pagina si può notare una stringa che conferma la data d’uscita della serie per il 27 novembre 2020. La cosa strana è che pochi giorni dopo la scoperta tale data è stata rimossa dal codice.

Qui gli screen che provano quanto appena riportato.

This information comes after we at @MultiverseMurph had reported that information 1 week ago on September 21st, but was removed from the source code 2 days later by @disneyplus. Here is the side by side comparison: pic.twitter.com/MQ5zqzvq3W

— Superhero Theorist (@SuperheroTheor1) September 28, 2020