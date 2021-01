WandaVision: la premiere di gennaio presenterà i primi due episodi

WandaVision avrà una premiere di due episodi, stando a quanto ha annunciato oggi la Disney.

In un comunicato stampa c’è stata conferma dei piani di rilascio iniziali di WandaVision, dove è stato scritto “i primi 2 episodi saranno presentati in anteprima su Disney + venerdì 15 gennaio. L’episodio 3 debutterà venerdì 22 gennaio”. Questo è un cambiamento rispetto al formato di rilascio per la serie di successo di Star Wars, The Mandalorian, che è stata mostrata con un solo episodio a settimana.

I Marvel Studios non hanno pubblicato alcun nuovo contenuto dall’uscita del 2019 di Spider-Man: Far From Home, quindi questo potrebbe essere un piccolo extra per riportare i fan nel Marvel Cinematic Universe all’ovile con un lungometraggio in anteprima.

Oppure, WandaVision potrebbe semplicemente aver bisogno di questo stile per attirare davvero gli spettatori. Avrebbe senso: la serie sembra essere avere una build a combustione lenta, ma staremo a vedere.

WandaVision sarà una serie Marvel Studios scritta da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman, con la fotografia a cura di Jess Hall, e con Kevin Feige e Jac Schaeffer come produttori.

La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione, due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra.

Nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Paul Bettany (Visione), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Kathryn Hahn e Teyona Parris (Monica Rambeau).

La prima stagione della serie sarà composta a quanto pare da ben 9 episodi, e anche se doveva approdare su Disney+ nel 2020, la data è stata spostata al 15 gennaio 2021.

