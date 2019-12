WandaVision: la serie introdurrà il Dottor Destino nel MCU?

La seconda serie Marvel Studios, WandaVision, introdurrà il Dottor Destino all’interno del Marvel Cinematic Universe?

Il Dottor Destino è considerato come uno degli antagonisti Marvel meglio riusciti di sempre, ma che non è mai riuscito ad avere una trasposizione degna su grande schermo, visti i due filmacci di Tim Story e quell’obrobrio inennarabile che è Fantastic 4 di Josh Trank (che dovrebbe tornare sul grande schermo con Fonzo, incentrato su Al Capone).

Ora che i Marvel Studios hanno i diritti dei personaggi legati ai Fantastici 4, data l’acquisizione da parte della Disney di alcuni franchise firmati Fox, potrebbe esserci l’occasione di vedere trasposto con Dio comanda il celebre personaggio. E che possa esser introdotto per la prima volta nella seconda serie Marvel che approderà su Disney+, ovvero WandaVision?

Si tratta solamente di un rumor il cui unico scopo è quello di far discutere e divertire i fan con speculazioni e illazioni, ma il tutto nasce con dei tweet da parte dell’attrice Sheila Knox, che ha comunicato tramite il famoso social di esser stata ingaggiata per la serie con protagonista Scarlett Witch pubblicando pochi giorni dop un altro tweet che recita ‘Doomstadt! In Helen!’.

Con Helen infatti sembra che intenda l’omonima città situata in Georgia, che ricorda molto Doomstadt, capitale del paese fittizio di Latveria, il cui monarca proprio Victor von Doom / Dottor Destino.

Un rumor che potrebbe tranquillamente esser campato per aria, ma quel che è certo è che il celebre villain prima o poi tornerà sul grande schermo, calcolando anche che il regista e sceneggiatore Noah Hawley da diverso tempo sta lavorando ad una sceneggiatura per uno stand alone politico incentrato sul personaggio, ma che raramente vedrà la luce a causa della sua natura incredibilmente originale e anti-convenzionale.

WandaVision sarà una serie Marvel Studios scritta da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman, con la fotografia a cura di Jess Hall, e con Kevin Feige e Jac Schaeffer come produttori.

Nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Paul Bettany (Visione), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Kathryn Hahn e Teyona Parris (Monica Rambeau).

La prima stagione della serie sarà composta da sei episodi, e approderà su Disney+ nel 2021.

