WandaVision: le prime immagini dal set mostrano Wanda e Monica Rambeau

La produzione è già in corso del secondo show di Disney + targato Marvel Studios, WandaVision, con le telecamere che paiono essere state accese in quel di Atlanta.

Alcune prima foto dal set della serie si sono fatte strada online grazie al sito JustJared e offrono una prima occhiata alla star Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, e una prima occhiata al nuovo arrivato dell’UCM, Teyonah Parris, nei panni della Monica Rambeau adulta.

Come precedentemente riportato, la coppia è stata fotografata di fronte a un edificio che riportava la scritta “SWORD”, suggerendo che il gruppo adiacente dello SHIELD farà il suo debutto nella serie, con la Rambeau apparentemente che lavora per loro.

È stato annunciato all’inizio di quest’anno che Parris avrebbe assunto il ruolo di Monica Rambeau nella serie, apparendo come la versione adulta del personaggio introdotto in Captain Marvel. Al di fuori del casting della Parris, non si sa molto su come sarà resa Monica, anche se, come sanno i fan, il personaggio ha passato in rassegna diversi alias tra cui Pulsar, Photon, Spectrum e, sì, Capitan Marvel.

