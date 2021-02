WandaVision: lo showrunner a proposito delle idee scartate circa Darcy Lewis e Jimmy Woo

Il creatore di WandaVision, Jac Schaeffer, rivela che c’erano “molte idee” per i personaggi di supporto amati dai fan, la Drs. Darcy Lewis (Kat Dennings) e l’agente dell’FBI Jimmy Woo (Randall Park) che “non sono stati inseriti nello show”.

Nell’episodio 4, lo SWORD coinvolge Lewis – una volta studente di scienze politiche e assistente della dottoressa Jane Foster (Natalie Portman) – per indagare sull’anomalia di Westview che coinvolge gli ex Vendicatori Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Quando un testimone scomparso porta Woo nella città alla scomparsa, Woo e Lewis collaborano con il capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris) per capire cosa sia il “male” in WandaVision.

“Con Darcy Lewis, è stato davvero importante per noi dimostrare che otto anni sono un tempo lungo e che ha ottenuto molto, è una persona diversa”, ha detto Schaeffer a Entertainment Tonight. “Quindi i fan si stanno godendo il momento in cui si è affermata come dottoressa, è un momento piccolissimo, ma è stato importante per me e per i miei partner.”

La stanza degli autori di WandaVision “ha fatto un sacco di brainstorming su dove diavolo è stata Darcy e cosa ha combinato” dall’ultima volta che il pubblico l’ha vista in Thor: The Dark World del 2013.

“Ci sono state molte idee che non sono state inserite nello show, ma sento che ci hanno aiutato a creare questa nuova versione di lei”, ha detto Schaeffer. “Poiché sono passati otto anni. Ci siamo detti: ‘è un tempo sufficiente per un dottorato di ricerca’. Era parte integrante di tutto ciò che la dottoressa Jane Foster aveva fatto, quindi ci piaceva l’idea che potesse ancora avere quella stessa voce sardonica ed esilarante, ma fosse anche diventata più seria, con una reputazione all’interno del MCU come esperta.”

Alla domanda se potesse rivelare eventuali idee scartate dietro Lewis o Woo, Schaeffer ha detto: “Non penso di poterlo fare. Vorrei, davvero poter trascorrere un’intera giornata parlando delle nostre idee per Darcy Lewis e Jimmy Woo. Sono state davvero grandi fonti di gioia per noi quando stavamo sviluppando la serie“.

