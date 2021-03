WandaVision: lo showrunner della serie a proposito del Quicksilver di Evan Peters

Quando è stato rivelato che Evan Peters faceva parte del cast di WandaVision, il pensiero immediato dei fan più accaniti della Marvel che hanno familiarità con il suo lavoro precedente è che il Marvel Cinematic Universe fosse diventato il Marvel Cinematic Multiverse, rivelando un’esistenza cinematografica parallela a quella dei film della Fox.

Peters aveva interpretato Pietro Maximoff in quei film degli X-Men ed ha preso ad interpretare una versione dello stesso personaggio che era stato precedentemente interpretato da Aaron Taylor-Johnson nel Marvel Cinematic Universe.

Nelle settimane trascorse dal suo debutto in WandaVision, le teorie sono nate a dozzine e il regista di WandaVision, Matt Shakman, sembra aver stuzzicato qualcosa riguardo a ciò che vedremo nell’imminente finale dello show.

“Abbiamo tentato in tutti i modi, ma apparentemente non è stato abbastanza, perché sapete, è trapelato ed è stato un peccato perché cerchi sempre di mantenere le cose segrete il più a lungo possibile”, dice Shakman. “In qualche modo hanno tenuto segreto Luke Skywalker, ma non siamo riusciti a mantenere segreto Evan, il che è un vero peccato. Alla fin fine, abbiamo pensato che fosse davvero fantastico, ed ha sopportato ogni sorta costrizione circa costumi e mantelli, e tutto quel genere di cose per cercare di preservare l’illusione.”