WandaVision: lo showrunner ha parlato del particolare cameo nell’ultimo episodio

Il team dietro WandaVision ha lanciato una discreta bomba nell’ultimo episodio trasmesso. Se dovete ancora guardare la puntata, non continuate con la lettura dell’articolo.

La puntata della scorsa settimana, “On A Very Special Episode…”, vede Wanda confrontarsi con Pietro Maximoff, alias suo fratello gemello, nonostante sia morto tranne in Avengers: Age Of Ultron. In quel film venne interpretato da Aaron Taylor-Johnson, ma nella serie vediamo il personaggio cambiare interprete in Evan Peters, il Quicksilver degli X-Men della Fox. Tecnicamente è lo stesso personaggio, solo da universi diversi.

Lo show-runner Jac Schaeffer ha parlato della scelta di fare un crossover tra i flussi dei film Marvel, anche se non siamo ancora sicuri al 100% che si tratti effettivamente di Quicksilver.

“Ci è piaciuta l’idea di riportarlo indietro”, ha detto Schaeffer a Marvel.com. “E poi ci siamo detti: ‘in che modo avrebbe un senso logico? Tipo, come lo giustifichiamo?’. Perché questo è il punto, puoi sviluppare un milione di grandi idee, ma devi farle approvare, dargli un senso, farle sentire organiche nella storia.”

L’idea di introdurre quel Quicksilver a quanto pare è venuta a Schaeffer e alla produttrice esecutiva Mary Livanos, con un’idea chiara di farla funzionare.

“Questo spettacolo è una tale confusione mentale, e poiché sta lavorando su così tanti livelli, e ci sono così tante nozioni circa ciò che è reale e cosa non lo è, pensando alle performance, al casting, al pubblico, al fandom e a tutto il resto, abbiamo solo pensato che sarebbe stata una delle più grandi emozioni portare in scena Evan nel Marvel Cinematic Universe. Speravamo sarebbe stato possibile da così tanto tempo. È stato complicato realizzarlo. Evan è sempre stato pronto – tipo, sempre, sempre, sempre. È un fan dei fumetti e un fan della Marvel. È sempre pronto per l’opzione più strana in assoluto. Ed è un piacere – davvero un piacere lavorare con lui.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...