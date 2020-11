WandaVision: Marvel Studios rivelano la data d’uscita statunitense della serie Disney +

Attraverso un post su Twitter i Marvel Studios hanno annunciato che la data di release, almeno negli Stati Uniti, della prima serie Marvel realizzata per la piattaforma Disney +, WandaVision, fissata per il 15 gennaio 2021.

I Marvel Studios avevano originariamente annunciato la serie solista con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) per il rilascio nel 2021, ma non è passato molto tempo prima che fosse spostata al 2020. Dopo la recente uscita del primo trailer di WandaVision, i fan del Marvel Cinematic Universe sono diventati più ansiosi di capire cosa riserverà la serie. Adesso sappiamo quando arriverà.

Qui sotto potete vedere il post:

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35

— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2020