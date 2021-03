WandaVision: Matt Shakman paragona “Fietro” al Mandarino di Iron Man 3 elogiandolo

ATTENZIONE: SPOILER DAL FINALE DELLA SERIE

WandaVision potrà essere finito, ma i fan della Marvel hanno ancora molte domande sul finale della serie e su cosa significherà per il MCU in futuro. Fortunatamente, negli ultimi giorni ci sono state molte interviste con il cast e la troupe dello show, che hanno fornito chiarezza su vari aspetti della serie.

Una cosa che ha deluso molti spettatori è stata la rivelazione dell’episodio finale che “Pietro” – interpretato dall’attore degli Evan Peters – non era in realtà il vero Quicksilver proveniente da un universo alternativo. Piuttosto, era semplicemente un uomo di nome Ralph Bohner la cui casa è stata occupata da Agatha Harkness al suo arrivo a Westview.

In un’intervista con il podcaster Kevin Smith, il regista di WandaVision, Matt Shakman, ha affrontato il contraccolpo del falso Quicksilver dello show, raccontando la storia di come uno sconosciuto a caso gli ha inviato un messaggio pieno di rabbia dopo la rivelazione, e di come “giocare con le aspettative, cambiare le carte in tavola, è sempre divertente”.

“Di punto in bianco, non ho idea di chi sia la persona, mi ha mandato questa tirata del tipo: ‘Non avete imparato da Iron Man 3 con il finto mandarino?’, e semplicemente ho risposto che quella particolare rivelazione è stata la mia parte preferita di Iron Man 3. Quando Ben Kingsley esce dal bagno dicendo: ‘Non entrate!’. Ho pensato: ‘È fantastico!’. Trevor, il falso mandarino, è stato fantastico. Giocare con le aspettative, cambiare le carte in tavola, è sempre divertente, e quello che direi al fan Marvel un po’ deluso dal fatto che gli X-Men non si siano presentati, o che il multiverso non si sia mostrato chiaramente proprio lì, gli direi che comunque arriveranno. Lo sappiamo che stanno arrivando. Hai un film chiamato ‘Multiverse of Madness’. Feige ha annunciato i mutanti al Comic-Con un anno e mezzo fa. Stanno arrivando. E indovina chi altri sta arrivando? Il mandarino! Quello vero [sarà] il cattivo di Shang-Chi! Quindi la tua pazienza sarà ricompensata.”

Shakman ha continuato spiegando la logica alla base di “Fietro”, riferendosi al personaggio che gioca un ruolo importante nel mostrare come Wanda sia “disposta a contrattare con se stessa”, come parte della gestione del suo dolore.

“Ma ciò che stavamo facendo era… sì, Aaron Taylor-Johnson non poteva presentarsi dietro a quella porta, e quindi immaginai che [Pietro Maximoff] sarebbe stato il burattino di Agatha. Ma avevamo già riportato in vita un altro caro di Wanda, ossia Visione, giusto?” Quindi, ciò che è più interessante è ciò che ci fa il dolore, che ci consente di accettare un viso che non ci è familiare e di divertirci con quello, per quanto snervante possa sembrare. Perché per Wanda, ancora una volta, questa è una trattativa con se stessa. Eccoci qui, fra le 5 fasi del dolore. Ad esempio, è disposta a contrattare con se stessa in un modo [che è] come se dicesse: ‘sì, rivoglio anche mio fratello, quindi sono disposta ad accettare che questa non sia la faccia che ricordo’.”

C’era anche un elemento ispirato al genere nel cambiamento dell’interprete di Pietro. Come osserva Shakman: “c’è una grande tradizione riguardo a questi [recasting] nelle sitcom”.

“È un meta [commento], sapete, è stato rifuso, è, sapete, sullo stile di Dick Sargent invece di Dick York [in Vita da strega]; è il secondo Darrin. C’è una grande tradizione nelle sitcom riguardo a questo modo di fare. E per finire, questo è Evan Peters. È un grande attore; è un attore brillante, è così divertente. E come tutti gli altri in questo spettacolo, capace di fare qualsiasi cosa, dalla commedia al dramma e tutto il resto, tutto allo stesso tempo. Vederlo apparire come ‘Zio Jesse’ [alla Full House] e sconvolgere questa famiglia [è stato] davvero divertente. Alla fine sapevamo che la gente ci avrebbe chiesto: ‘Chi è Ralph?’, se non avessimo risposto a quella [domanda].”

Fonte

