WandaVision: Matt Shakman parla dell’ingegnere aerospaziale e della teoria circa Mr.Fantastic

L’amico ingegnere di Monica Rambeau (Teyonah Parris) in WandaVision non era pianificato essere il Mr.Fantastic dei Fantastici Quattro.

La prima serie televisiva Disney + del MCU si è concentrata sul trauma di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e sulla sua ascensione al ruolo di Scarlet Witch. WandaVision ha anche introdotto Monica Rambeau da adulta, dopo che è stata vista l’ultima volta sullo schermo da bambina in Captain Marvel del 2019. Un aspetto significativo di WandaVision sono state le dozzine di teorie dei fan venute fuori durante l’uscita delle puntate, inclusa una teoria popolare su un ingegnere amico di Monica.

Nell’episodio cinque di WandaVision, Monica sta cercando di trovare un modo per tornare nella Esa, la realtà creata di Wanda, dopo che l’Avengers l’ha buttata fuori nell’episodio tre. Monica afferma che le è capitato di conoscere un ingegnere aerospaziale che sarebbe all’altezza del compito di assisterla nella sua missione di tornare a Westview. La misteriosa battuta ha generato non poche teorie circa l’identità di questo ingegnere, e la teoria più popolare lasciava intendere fosse Reed Richards, alias Mr. Fantastic, il leader dei Fantastici Quattro. Questa teoria è diventata popolare per via del desiderio dei fan di veder introdotti la famosa famiglia di supereroi, ma effettivamente la serie non ha mai anticipati alcunché, e tutta la delusione dei fan è solo ed unicamente frutto del loro essersi fatti illusioni – così come con il Quicksilver di Evan Peters.

L’episodio sette ha tuttavia rivelato che l’ingegnere di Monica era il maggiore Goodner, un personaggio nuovo di zecca che non aveva legami con i Fantastici Quattro.

Dopo il finale della serie, il regista di WandaVision Matt Shakman si è unito a un live streaming condotta dal regista e attore Kevin Smith su YouTube. Mentre parlava con Smith, Shakman ha rivelato una curiosità interessante sull’intenzione circa l’introduzione di questo “amico ingegnere di Monica”.

“Abbiamo girato qualcosa riguardo quella persona, cambiato alcuni dialoghi, e aggiunto l’ingegnere aerospaziale, che nelle nostre intenzioni non era un modo per introdurre i Fantastici Quattro (ride).”

Shakman aveva anche affermato in precedenza che sebbene gli piacesse la teoria di Reed Richards, aveva completamente smentito l’idea che potesse apparire in qualche modo in un cameo prima che il finale di WandaVision fosse andato in onda. Anche se è stato fantastico che WandaVision abbia ispirato una pletora di teorie da parte dei fan, il team creativo dietro lo spettacolo si è attenuto alla propria intenzione di concentrare la serie su Wanda, mentre affronta il dolore della perdita.

