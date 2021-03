WandaVision: Matt Shakman rivela concept e scene eliminate dal finale

Il regista di WandaVision, Matt Shakman, ha recentemente parlato di come il finale della serie Marvel Studios sia cambiato durante la pandemia.

Sebbene i fan della Marvel siano ancora entusiasti del futuro di Scarlet Witch dopo il finale di WandaVision e quelle scene post-credits, secondo alcuni nell’ultimo episodio mancano le risoluzioni di alcune trame secondarie e momenti dei personaggi che avrebbero reso la storia ancora più interessante.

Quando il regista Matt Shakman è apparso in Fatman Beyond di Kevin Smith e Marc Bernardin podcast, ha rivelato che la pandemia in corso ha ostacolare la troupe, che non ha potuto finire lo spettacolo come inizialmente previsto. La serie sarebbe dovuta debuttare inizialmente con i suoi primi tre episodi contemporaneamente, ma il team avrebbe dovuto ritardare il finale se si fossero attenuti a questo piano. La crew ha terminato l’ultimo episodio solo due settimane prima del rilascio ufficiale, motivo per cui alcune sequenze in CGI non sembravano del tutto a posto visto che erano state modificate dopo l’arresto.

Matt Shakman ha spiegato a Smith e Bernardin che originariamente era stata ideata una sottotrama (a quanto pare girata effettivamente ma mai terminata per quanto riguarda gli effetti), che coinvolgeva i gemelli, Monica, Darcy e Ralph Bohner mentre tentavano di rubare il Darkhold dal seminterrato di Agatha Harkness. Sembra che avrebbe anticipato alcune cose dallo stile “mostruoso” nell’universo cinematografico Marvel, poiché il regista ha detto che il coniglio di Agatha, Scratchy, sarebbe stato un demone sotto mentite spoglie. Praticamente, nel momento in cui il gruppo avrebbe cercato di prendere il libro, avremmo visto il coniglio poggiarsi sopra di esso, e poi iniziare una trasformazione ispirata visivamente dal film di John Landis, Un Lupo Mannaro Americano a Londra (quindi con molti effetti visivi e uno stile disturbante), fino ad assumere le sembianze di un demone, anche se non è specificato se si tratti di Mephisto.

Shakman ha anche confermato che l’anticipazione sull’ingegnere aerospaziale era stata intenzionalmente inclusa, ma la scena che rimandava il riferimento è stata apparentemente eliminata quando il pubblico ha iniziato a speculare sull’arrivo di Reed Richards nello show.

WandaVision director talks about a deleted scene where the twins, Monica and Ralph try to steal the Darkhold but Señor Scratchy turns into a demon and chases them out. pic.twitter.com/ht9jTQGtQg — SMALTKARNA (@SMALTKARNA) March 8, 2021

