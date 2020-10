WandaVision non compare nel promo delle nuove uscite su Disney +

WandaVision non verrà rilasciato su Disney + a novembre come alcuni fan avevano sperato.

I Marvel Studios avevano originariamente annunciato la serie solista con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) per il rilascio nel 2021, ma non è passato molto tempo prima che fosse spostata al 2020. Dopo la recente uscita del primo trailer di WandaVision, i fan del Marvel Cinematic Universe sono diventati più ansiosi di capire cosa riserverà la serie.

Nonostante il crescente interesse per WandaVision, la Disney si è rifiutata di annunciare una data di uscita ufficiale. L’ex CEO Bob Iger ha detto all’inizio dell’anno che sarebbe uscito a dicembre, ma questo prima che la pandemia di coronavirus portasse all’interruzione dei lavori. I fan sono rimasti fiduciosi circa questo rilaascio, e alcuni promo sembravano effettivamente confermarlo, come confermato anche dalal landing page su Disney + della serie. Tuttavia, alla fine sembra non sarà così.

L’account Twitter ufficiale di Disney + ha recentemente rilasciato un nuovo video che mostra tutti i nuovi contenuti in arrivo sul servizio di streaming a novembre e WandaVision non è presente in elenco.

Il promo ha incluso footage per la stagione 2 di The Mandalorian, il LEGO Star Wars Holiday Special, un film originale intitolato Black Beauty e molto altro. Se WandaVision era davvero in programma per essere rilasciato su Disney + alla fine di novembre, sembra che adesso non lo sia più, ma in ogni caso vi terremo aggiornati.

La momentanea speranza che WandaVision arrivi su Disney + a novembre potrà essersi dissolta, ma si prevede comunque che la serie arriverà entro la fine del 2020. Foto recenti hanno mostrato che la produzione è ancora in corso, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Disney e Marvel devono ancora dare a WandaVision una data di uscita ufficiale.

Dopo aver già ritardato così tanto la Fase 4, l’ultima cosa di cui hanno bisogno è annunciare una data di rilascio per WandaVision e poi ritardarla. Il metodo più sicuro è aspettare fino a quando non sanno che lo spettacolo è finito e sono completamente sicuri che possa essere rilasciato.

