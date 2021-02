WandaVision: teorie e speculazioni circa alcuni dettagli dell’episodio 6

WandaVision è una serie così unica che non abbiamo ancora visto esattamente chi sia il cattivo attuale, sempre ammesso che ci sia.

Mentre alcuni potrebbero suggerire che il regista Tyler Hayward (Josh Stamberg) potrebbe essere il grande cattivo a causa del suo approccio da antagonista, altri potrebbero dire che sta semplicemente cercando di impossessarsi di nuovo di Visione e nient’altro – dopo tutto, l’androide può essere facilmente considerato un’arma di distruzione di massa. Altri, tuttavia, pensano che qui sia in gioco una forza più grande sotto forma di un personaggio mistico come Mefisto o Incubo.

Spoiler dall’ultimo episodio di WandaVision, procedete con cautela.

È interessante notare che l’episodio sei della serie ha due momenti distinti in cui i personaggi dicono parlano apertamente d’incubo. Certo, non stanno parlando del personaggio in se – almeno non ancora – ma piuttosto usano la parola in una conversazione casuale. Decisamente forzato come easter egg, ma analizziamolo lo stesso.

È un momento in cui Wanda e Quicksilver (Evan Peters) sono seduti in piazza durante la notte di Halloween. Stanno avendo una conversazione cuore a cuore quando Pietro rivela di sapere una discreta quantità di cose circa quello che sta succedendo. Sa che i bambini in città non sono sempre stati li, quindi chiede espressamente a sua sorella dove li ha tenuti fino a quel momento. Ipotizza che stessro dormendo e applaude sua sorella per aver scelto di tenere insieme le famiglie all’interno del “WandaWorld”. Fa persino il possibile per dire che quello che sta facendo Wanda qui è molto meglio di “provocare alla gente degli incubi” e usare la sua magia rossa dalle mani mani.

Ovviamente quest’affermazione è solo un rimando ad uno dei poteri che di Wanda visti in Age of Ultron, ovvero quello di entrare nella mente delle persone e causare incubi.

I bambini sono qualcosa che potrebbero avere più senso nelle speculazioni, visto che hanno rappresentato un importante svolta narrativa nella serie. All’inizio, gli adulti della città continuavano a recitare cose come “per i bambini”, anche se non se ne sono mai visti, e all’improvviso sono nati Tommy e Billy. Nell’episodio cinque, Visione chiede direttamente a Wanda dove sono tutti i bambini di Westview, e un episodio dopo, la città è improvvisamente brulicante di bambini. Forse Wanda aveva il controllo di tutto questo fin dall’inizio, e le sue azioni hanno permesso ad un personaggio come Nightmare di passare sul piano materiale.

Dopotutto, il personaggio è simile a Freddy Kreuger in quanto attacca attraverso i portali nella dimensione dei sogni. Se un’intera città di bambini fosse stata addormentata per un lungo periodo di tempo, forse qualcuno come Nightmare avrebbe riconosciuto in quel momento un’opportunità per passare dalla dimensione dei sogni alla realtà.

Ma chi è Nightmare, noto come Incubo in italiano? E’ ovviamente ancora da dimostrare che il personaggio sia nella serie, così come anche Mefisto, che pare essere il più gettonato fra le proposte dei fan, anche se non c’è mai stata nemmeno una prova in nessuna delle puntate che puntasse ad una sua apparizione.

Secondo alcuni tutto gira attorno alla Agnes di Kathryn Hahn, perché era alla periferia della città vicino a Ellis Avenue. All’inizio dell’episodio, Wanda ha avvertito i suoi figli di non oltrepassare la strada, quindi qualcuno che si avvicina così tanto è probabilmente consapevole di ciò che gli succede intorno, ma dalla sua reazione quando Visione l’ha “sbloccata”, non sembra nient’altro che un’altra prigioniera del WandaWorld. Forse è Pietro perché evidentemente sa molto più di chiunque altro in città, ma anche qui non ci sono indizi alcuni che lo lasciano intendere.

Fondamentalmente, è plausibile che le azioni di Wanda non aprano la strada a nessun grande cattivo, un po’ perché Incubo dovrebbe essere introdotto in Doctor Strange 2 come villain principale, un po’ perché Mefisto è un personaggio troppo particolare per essere mostrato in un tipo di prodotto come quello Marvel Studios.

Mi piace: Mi piace Caricamento...