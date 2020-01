WandaVision: un nastro d’audizione rivela la partecipazione di Quicksilver?

Un nuovo video d’audizione per WandaVision è emerso e potrebbe rivelare uno spoiler scioccante per la serie Marvel Studios che debutterà su Disney + entro la fine dell’anno.

Mentre ci sono state voci che circondano la resurrezione di Visione, visto che i poteri che deformano la realtà di Scarlet Witch e il fatto che i loro figli gemelli dei fumetti potrebbero debuttare, c’è un altro personaggio importante che potrebbe apparire nella serie. Ma poiché si tratta di clip d’audizioni, non è possibile stabilire se questi dettagli della trama verranno inseriti nel prodotto finale.

Ma ciò non significa che non possiamo dare un’occhiata più da vicino a questa clip trovata online:



In questo video vediamo un video di provini del giovane attore Nick Fisher, che interpreta un giovane gemello di nome “Tim” per il video. Il video casting e menziona che andrà ad una festa di Halloween come “il gemello cool” e chiama suo fratello “un dorkasaurus rex”.

Ma è la menzione dello zio che dorme sul divano a catturare l’attenzione di tutti, poiché potrebbe significare il ritorno di un personaggio non visto da Avengers: Age Of Ultron.

Si diceva già che le versioni degli eroi di Young Avengers, Wiccan e Speed, AKA Billy Kaplan e Tommy Shepherd, sarebbero apparse nello show. Questi sono i bambini di Scarlet Witch and Vision che hanno subito molti cambiamenti nei fumetti, principalmente a causa delle abilità di distorsione della realtà di Wanda Maximoff.

Ma la ricomparsa di Quicksilver, che si qualifica come lo zio dei gemelli, è uno shock molto più grande, soprattutto perché non abbiamo ancora sentito parlare del ritorno dell’attore Aaron Taylor-Johnson nella nuova serie Disney +.

