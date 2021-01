WandaVision: un nuovo teaser anticipa la natura delle soundtrack ispirate alle sit-com

Non dovremo aspettare troppo a lungo prima che appaia la prima serie Marvel / Disney +, WandaVision.

E con un nuovo teaser arriva una notizia che interesserà ed entusiasmerà i fan di un’altra produzione Disney: Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez hanno scritto una serie di brani a tema sitcom per lo spettacolo, e ne potete ascoltarne alcuni nel nuovo teaser sotto.



Parte del concept di WandaVision trova Wanda “Scarlet” Maximoff e Visione vivere in un strano mondo di suburbia – non solo perché Visione è stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War e cercando di capire cosa significa questa strana realtà. Apparentemente vivono in un mondo ispirato dalle sitcom che si muove attraverso i decenni e gli stili di quegli spettacoli, mentre quelli intorno a loro sembrano riconoscere che qualcosa non va.

Il duo Lopez è forse meglio conosciuto per il loro lavoro musicale circa le loro canzoni vincitrici di un Oscar per film come Frozen e Coco.

“WandaVision è un progetto così interessante, strano, unico nel suo genere”, ha detto Lopez in una dichiarazione ufficiale. “Quando il regista, Matt Shakman, un vecchio amico dei tempi del college, ce lo ha proposto, non abbiamo dovuto pensarci. Abbiamo adorato la brillante sensazione delle sitcom americane mescolata al profondo senso di disagio che la storia aveva, ed è stata una sfida davvero invitante contribuire a creare quel tono.”

Anderson-Lopez aggiunge nella stessa dichiarazione: “Sono cresciuto negli anni ’80 guardando spettacoli di ogni decennio sulle reti tutto il giorno. Gli episodi di I Love Lucy, Brady Bunch e Family Ties hanno plasmato chi sono e come mi muovo attraverso il mondo. Quindi questo progetto è stato un sogno che si avvera“.

