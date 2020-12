WandaVision: un nuovo trailer mostra alcune scene inedite!

Marvel Studios ha svelato un nuovo trailer per WandaVision, con all’interno un nuovo sguardo al prossimo spettacolo Disney + con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany).

Entrambi introdotti in Avengers: Age of Ultron, Scarlet Witch e Visione hanno sviluppato una relazione romantica durante le loro apparizioni nell’universo cinematografico Marvel. Tuttavia, nei momenti culminanti di Avengers: Infinity War, Scarlet Witch è stata costretta a uccidere Visione per distruggere la Mind Gemma della Mente. Sebbene molti eroi uccisi in Infinity War siano tornati in Avengers: Endgame, Visione non era uno di loro.

In quanto tale, WandaVision dovrebbe spiegare come Visione è tornato e finalmente concentrarsi su Scarlet Witch, che è stata un personaggio di supporto nel MCU sin dalla sua introduzione. I precedenti trailer di WandaVision hanno rivelato molto sull’imminente spettacolo Disney +, incluso il formato della serie che si modella sulle sitcom classiche adnate in onda nel corso dei decenni, che sono apparentemente collegate ai poteri di Scarlet Witch e al multiverso.

Oltre a Olsen e Bettany, WandaVision vedrà nel cast anche Teyonah Parris nei panni dell’adulta Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni di Agnes, che è stata ipotizzata essere la cattiva della Marvel Comics Agatha Harkness. Ora è stato presentato un nuovo look speciale a WandaVision.

Potete vederlo qui sotto:

