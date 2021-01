WandaVision: una featurette ci porta dietro le quinte dell’interessante progetto televisivo Marvel Studios

Oggi è il giorno. È passato più di un anno da quando l’ultimo film Marvel è stato svelato al pubblico e, sebbene un nuovo film non venga rilasciato oggi, lo è una nuova storia del MCU. WandaVision segna la prima incursione in televisione per i Marvel Studios – lo studio responsabile della realizzazione di tutti i film Marvel del MCU – ed è tanto ambizioso quanto delizioso.

La storia è ambientata qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame e segue Wanda (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) mentre vivono una vita matrimoniale perfettamente felice in un quartiere di periferia. Ma diventa chiaro che non tutto è come sembra.

Ogni episodio di WandaVision rende omaggio a un’era specifica delle sitcom televisive: il primo episodio evoca lo stile del Dick Van Dyke Show ed è ambientato negli anni ’50, il secondo episodio rimanda a Vita da strega degli anni ’60 e il terzo episodio affronta gli anni ’70. Sappiamo che riguardo lo stile arriva ad omaggiare sitcom “mockumentary” come The Office e Modern Family, ma attraverso tutto questo Wanda e Vision stanno cercando di capire cosa sta realmente succedendo, così come il pubblico.

Come potete vedere in questa featurette dietro le quinte da poco rilasciata, i primi episodi di WandaVision sono stati effettivamente girati di fronte a un pubblico in studio dal vivo.

Potete dare uno sguardo dietro le quinte per vedere come il regista Matt Shakman, lo scrittore e showrunner Jac Schaffer e il produttore esecutivo Kevin Feige abbiano riportato in vita quest’era passata della televisione, ed è davvero sbalorditivo.

