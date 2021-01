WandaVision: una nuova clip evidenza lo stile ispirato alle sit-com degli scorsi decenni

La prima clip completa di WandaVision è stata rilasciata, mettendo in evidenza lo stie sit-com (solo apparente) dello spettacolo.

La prima avventura della Fase 4 del MCU avverrà sul piccolo schermo a seguito di una serie di ritardi e riprogrammazioni a causa della pandemia di coronavirus. Disponibile esclusivamente su Disney +, WandaVision riunirà Wanda e Visione seguendo gli eventi della Infinity Saga mentre vivono una vita suburbana apparentemente perfetta come coppia sposata.

Il marketing virale di WandaVision è stato misurato in modo da non rivelare alcun punto importante della trama dello spettacolo. Invece, si concentra principalmente sullo stile parodistico rivolto alle sitcom classiche degli ultimi decenni, che nella clip di seguito potete notare in modo più che evidente.

Elizabeth Olsen ha recentemente fatto un’apparizione al Jimmy Kimmel Live per parlare della serie di prossima uscita. Sebbene non abbia potuto parlare molto della storia di WandaVision per ovvi motivi, ha rilasciato uno snippet dello spettacolo che vede Wanda e Visione nella loro camera da letto, pronti per andare a dormire.

Potete dare un’occhiata alla clip di seguito intorno al minuto 4:25.

WandaVision sarà una serie Marvel Studios scritta da Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman, con la fotografia a cura di Jess Hall, e con Kevin Feige e Jac Schaeffer come produttori.

La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione, due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra.

Nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Paul Bettany (Visione), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Kathryn Hahn e Teyona Parris (Monica Rambeau).

La prima stagione della serie sarà composta a quanto pare da ben 9 episodi, e anche se doveva approdare su Disney+ nel 2020, la data è stata spostata al 15 gennaio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...