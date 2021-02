WandaVision: una prima clip dell’episodio 7 mostra lo stile Modern Family

WandaVision ha solo tre episodi rimasti nella sua impressionante, prima, stagione, ed è solo una questione di tempo prima che le risposte vengano finalmente date ai fan su ciò che sta realmente accadendo a Westview.

La prima serie MCU di Disney + non mostra segni di rallentamento in termini di fornire agli spettatori una serie di misteri, dall’improvvisa resurrezione di Visione fino all’inclusione a sorpresa di Evan Peters come “Pietro Maximoff”.

Di conseguenza, questo ha portato naturalmente a tanti tipi di teorie su WandaVision, e alcune sono persino accurate. Il mistero che circonda i poteri di Wanda combinati con l’esagono che circonda Westview rimane centrale fra i misteri dello show, e gli ultimi tre episodi sono pronti a far luce sull’intera serie – si spera. Ora è emersa una nuova clip che aggiunge un altro pezzo al complicato puzzle di WandaVision.

Good Morning America ha ufficialmente rivelato un’anteprima esclusiva dell’episodio 7 di WandaVision, che mostra la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen all’interno di una versione di Westview ispirata a Modern Family.

Il prossimo episodio di WandaVision, come detto sopra, prende ispirazione da Modern Family, come confermato dal commento di Scarlet Witch, ma chiaramente, la situazione è più complicata del semplicemente vedere una mamma media, stanca, che vuole un po’ di tempo per se stessa.

I controller della console di Billy e Tommy iniziano a guastarsi mentre si trasformano in gadget di vecchia generazione e ad un certo punto arrivano a mutare in carte UNO. L’esaurimento di Wanda potrebbe causare questi problemi considerando che, come teorizzato prima e confermato nell’episodio 6, lei è dietro a quasi tutto ciò che accade a Westview. Tutti dovrebbero interpretare un ruolo in modo che lei possa vivere la vita familiare ideale che desidera.

Scarlet Witch è uno degli eroi, se non l’eroe più potente del MCU, e la Fase 4 sta per raddoppiare la sua pericolosità. Detto questo, ha ancora dei limiti poiché non ha mai avuto una formazione adeguata in termini di affinamento alle sue capacità. Essere più esausta nell’episodio 7 di WandaVision potrebbe essere un effetto diretto dell’espansione dell’esagono di Westview visto nell’episodio precedente.

Non solo l’atto l0ha stremata, ma ora deve anche manipolare tutte le persone in più risucchiate nella realtà tasca, e tutto ciò potrebbe rivelarsi troppo da gestire. In particolare, Visione non si vede da nessuna parte in questa clip. Considerando che Wanda non sembra essere in lutto, è sicuro che è stato salvato. Tuttavia, è curioso il fatto che non ci sia Vale la pena notare che anche il Pietro di Evan Peters è scomparso.

