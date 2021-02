WandaVision: una visione introduce un elemento proveniente direttamente dai fumetti

L’ultima puntata di WandaVision ha riservato non poche sorprese ai fan, una delle quali è rappresentata in una particolare apparizione.

ATTENZIONE SPOILER! Non continuate se non avete visto la puntata.

La serie ha tenuto in serbo per questa puntata il vero costume di Scarlet Witch, e ce lo ha mostrato in una sequenza onirica/flashback davvero ben architettata.

L’episodio 8 ha visto Wanda viaggiare attraverso il suo trauma fino ai giorni nostri, spiegando anche il perché del “mondo delle sit-com” che abbiamo visto prendere forma dalla prima puntata. Insieme a queste rivelazioni, ha permesso i fan di dare un’occhiata al suo costume comics-accurate, che speriamo indosserà nel futuro del MCU.

Durante i flashback, ha incontrato la Gemma dell’Infinito che ha amplificato i suoi poteri e ha visto una figura ammantata di luce con una “tiara distintiva”. Ora, nelle immagini promozionali della serie, il personaggio di Elizabeth Olsen è mostrato nella sua apparizione iniziale in stile sitcom. Ma, sotto di lei, sui televisori ci sono abiti diversi di periodi diversi, che includono il suo costume finale di WandaVision. Lo stile è ovviamente modificato in base allo stile MCU, e non c’è traccia del mantello, ma sembra possa essere in arrivo.

Potete dare un’occhiata più da vicino al costume di Wanda nella visione qui in basso:

