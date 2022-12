Warhammer 40.000: Henry Cavill guiderà un adattamento Amazon basato sul popolare gioco

L’ex star di Superman, Henry Cavill, è stato scelto come protagonista di un’importante serie fantasy in arrivo legata ad Amazon, è stato rivelato pochi giorni dopo che l’attore britannico è stato escluso dall’universo cinematografico DC.

Cavill, che ha annunciato questa settimana di essere stato licenziato dal ruolo di Superman, è destinato a recitare e produrre esecutivamente una serie adattamento di Warhammer 40.000, un wargame fantasy di fantascienza con miniature di enorme successo.

Le notizie sul suo coinvolgimento nella serie sono arrivate quando venerdì è stato annunciato che Amazon aveva firmato un accordo per i diritti di Warhammer, che è di proprietà della società britannica Games Workshop. In base all’accordo, Games Workshop lavorerà con Amazon per sviluppare film e produzioni televisive, con progetti preliminari incentrati sull’espansione dell’universo di Warhammer 40.000.

La serie di Warhammer legata a Cavill è nelle primissime fasi di sviluppo, secondo THR, senza scrittori o showrunner che hanno aderito al progetto finora, ma Amazon ha riferito che Vertigo Entertainment è collegata alla produzione esecutiva. I precedenti progetti di Vertigo hanno incluso i blockbuster The Departed, The Lego Movie e Don’t Worry Darling, così come la serie TV di successo Lucifer.

Qui sotto potete vedere la conferma da parte di Cavill:

Cavill ha una lunga storia professionale con amati franchise di fantascienza e fantasy, dato che ha recitato in diversi film DC come Superman e interpretato il protagonista nell’epica serie di Netflix The Witcher.

A ottobre, Cavill ha annunciato le sue dimissioni dalla serie di successo di Netflix pochi giorni dopo aver annunciato che sarebbe tornato a interpretare Superman. Tuttavia, sia Cavill che James Gunn, un regista recentemente assunto per dirigere i contenuti cinematografici della DC in seno alla Warner Bros., hanno dichiarato questa settimana che i dirigenti avevano deciso di non riproporlo come l’iconico supereroe.

Nonostante i fan abbiano sperato fino all’ultimo che Cavill tornasse in The Witcher dopo essere stato lasciato andare dall’universo cinematografico DC, questa settimana è stato confermato che Netflix andrà avanti con la nuova star scelta per The Witcher, Liam Hemsworth.

