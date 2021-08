Warner avrebbe dei piani per sviluppare uno spin-off di Birds of Prey incentrato su Black Canary

La Warner Bros. ha recentemente distribuito The Suicide Squad nei cinema e su HBO Max, un film che, sebbene sia stato elogiato dalla critica, non è andato molto bene al botteghino a causa dell’attuale clima mondiale.

Ad ogni modo, il film di James Gunn ha riportato all’ovile l’Harley Quinn di Margot Robbie, un personaggio che è facilmente individuabile come la figura più popolare del DCEU.

Harley Quinn ha anche recitato in Birds of Prey dello scorso anno, un film in cui il personaggio ha collaborato con altre eroine DC Comics come Black Canary e Huntress. Quel film, tuttavia, sebbene tecnicamente abbia avuto più successo della recente uscita di Gunn, non ha ricevuto alcuna via libera per un seguito.

In effetti, Margot Robbie ha recentemente chiarito che non c’era alcun seguito nei piani, almeno a sua conoscenza. Buona cosa per i fan, quindi, le cose potrebbero essere cambiate da allora, ma non nel modo in cui ci si potrebbe aspettare.

La Warner Bros. potrebbe andare avanti con un progetto su Black Canary. Secondo Cinelinx, lo studio ha scelto Misha Green per scriverlo e si dice che sia un film, o potenzialmente una serie, che probabilmente seguirà gli eventi di Birds of Prey.

Misha Green è nota per il suo recente lavoro in Lovecraft Country per HBO, una serie che ha visto anche l’interprete di Black Canary, Jurnee Smollett, avere un ruolo principale.

