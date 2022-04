Warner avrebbe impedito ad Amber Heard di rinegoziare l’accordo a seguito dello scandalo Heard-Depp

Amber Heard ha recitato nel ruolo di Mera in Aquaman del 2018, ma secondo un nuovo rapporto questa cosa non è stata fatta serenamente.

Stando a Puck, la Warner Bros. inizialmente ha rifiutato di accettare l’opzione di Heard per Aquaman 2 nonostante il successo del primo film a causa delle preoccupazioni sulla chimica con la star Jason Momoa. Secondo quanto riferito, le informazioni provengono da una deposizione che il presidente della DC Films Walter Hamada farà nel processo per diffamazione con l’ex marito di Heard, Johnny Depp.

Alla fine Heard è stata scelta per Aquaman 2 e da allora ha filmato il suo ruolo nel film, ma secondo quanto riferito non è stata in grado di rinegoziare il contratto per il sequel. Il team della Heard afferma che è a causa dello scandalo che coinvolge la sua relazione con Depp. Heard afferma inoltre di non aver potuto rinnovare il contratto per ulteriori ruoli o uno stipendio maggiore, a causa dei problemi con Depp e il rapporto suggerisce che “la testimonianza di esperti potrebbe supportare la sua affermazione”.

Depp e Heard sono stati bloccati in battaglie legali per diversi anni dopo che la Heard ha divorziato da Depp e poi ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro di lui nel maggio del 2016. Nel 2018, Heard ha scritto il già citato editoriale sul The Washington Post e la relazione tra Depp e Heard è stata messa sotto il microscopio dopo che Depp ha intentato una causa per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun, dopo che il pezzo ha definito Depp un “picchiatore di moglie” in un articolo del 2018. Depp ha perso sia la causa iniziale che l’appello. In seguito si è dimesso dal ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali fantastici e pochi giorni dopo è stato sostituito da Mads Mikkelsen.

Per quanto riguarda l’imminente causa per diffamazione, il procedimento inizierà in Virginia questa settimana con Depp che ha querelato Heard per diffamazione per l’editoriale. Secondo quanto riferito, sta chiedendo 50 milioni di dollari di danni e il procedimento giudiziario sarà trasmesso su Court TV. La Heard si è recentemente rivolta ai social media per ringraziare i suoi fan per il loro continuo supporto, annunciando anche una pausa dai social.

