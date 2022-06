Warner avrebbe interrotto la collaborazione con Ezra Miller per il futuro del DCEU

Secondo quanto riferito, i piani della Warner Bros. per il DCEU che andranno avanti da ora in poi non coinvolgeranno più la star di The Flash, Ezra Miller.

Dopo numerosi ritardi e sconvolgimenti creativi, The Flash uscirà finalmente nelle sale il 23 giugno 2023. Il film vede Ezra Miller riprendere il ruolo di Barry Allen da Justice League e sarà affiancato da Sasha Callie nei panni di Supergirl e Michael Keaton, in un grande ritorno nei panni di Batman dopo 31 anni dalla sua ultima apparizione in Batman Returns.

Tuttavia, nelle ultime settimane Miller è stato al centro di una serie di notizie preoccupanti. Miller è stato arrestato due volte alle Hawaii nel 2022 con l’accusa di aggressione di secondo grado. Da allora sono emersi altri titoli, prima quando i genitori di una diciottenne hanno presentato un’ordinanza restrittiva contro l’attore per conto del loro bambino.

Alla famiglia del Massacuttes è stato concesso infatti questo ordine restrittivo temporaneo contro Miller per aver minacciato la famiglia e agito in modo inappropriato nei confronti del minore. Originariamente deridendo le autorità sulla loro ubicazione, Miller ha da allora cancellato il suo account Instagram.

Mentre la Warner Bros. ha ancora più di un anno prima di rilasciare il film al cinema, secondo quanto riferito hanno già iniziato a discutere del futuro del franchise e non sembra ci siano buone notizie per Miller.

In un recente rapporto di Deadline, degli addetti ai lavori affermano che lo studio ha cercato di ottenere aiuto per Miller, ma mentre gli scandali hanno continuano ad accumularsi, sembra che la major abbia deciso semplicemente di far fuori Miller dai piani futuri del DCEU. Indipendentemente da come si evolverà la situazione attuale con Miller, sembra che non abbiano futuro nel DCEU.

Mi piace: Mi piace Caricamento...