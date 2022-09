Warner Bros. Discovery ha annunciato che non ci sarà un evento DC FanDome nel 2022

La notizia deludente è arrivata nel mezzo di una completa ristrutturazione del DC Extended Universe, che include la cancellazione di più produzioni come Batgirl e i film di Supergirl e Wonder Twins.

Creato nel 2020 come un modo per mantenere l’entusiasmo dei fan durante la pandemia, il DC FanDome ha avuto due edizioni di successo in cui la Warner Bros. ha condiviso trailer di progetti molto attesi come The Batman di Matt Reeves e Peacemaker di James Gunn. L’evento ha anche consentito al cast e alla troupe dei principali film DCEU di rivelare i segreti dietro le quinte ed è servito come gradito sostituto di tutti gli eventi di persona che sono stati cancellati a causa del COVID.

Secondo una nota ufficiale, questo è esattamente il motivo alla base della demolizione del DC FanDome, poiché le persone ora possono riunirsi per condividere il loro amore per il loro franchise preferito.

Il comunicato ufficiale recita: “Con il ritorno degli eventi di persona, Warner Bros. Discovery è entusiasta di poter interagire con i nostri fan dal vivo in numerosi Comic-Con in tutto il mondo e non programmerà DC FanDome per il 2022”.

Anche se avrebbe senso dare la priorità a grandi eventi come i Comic-Cons invece di investire denaro in una vetrina esclusiva, la presenza della DC al Comic-Con di San Diego del 2022 è stata deludente, per non dire altro. Abbiamo avuto nuovi trailer per Black Adam e Shazam: Fury of the Gods, ma non ci sono state sorprese per quanto riguarda il DCEU. Le sorprese sono arrivate dopo, quando la Warner Bros. Discovery ha deciso che la loro fusione richiedeva un rework completo della gestione delle proprietà DC.

