Warner Bros. non ferma le riprese delle sue produzioni nonostante il Coronavirus

Warner Bros. non ferma le riprese delle sue produzioni nonostante la pandemia del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio Hollywood.

L’emergenza Coronavirus ha messo in fermo diverse produzioni tra serie tv e film, tra cui The Flash, Stranger Things, Jurassic World: Dominion e tante altre ancora, per non parlare dei vari rinvii delle pellicole che sarebbero dovute uscire nei prossimi giorni.

Nonostante ciò, sembra proprio che la colossale Warner Bros. non abbia la benché minima intenzione di fermare le sue produzioni, tra cui The Batman, Animali fantastici 3 e Matrix 4.

A riportarlo è Justin Kroll con un tweet, nel quale rivela che una fonte molto vicina alla storica major afferma che, per il momento, quest’ultima non ha intenzione di fermare le riprese di quelli che saranno i suoi blockbuster di punta, insieme anche al film King Richard di Reinaldo Marcus Green e con protagonista Will Smith.

Source close to WB saying BATMAN, MATRIX and KING RICHARD shoots will continue. SQUAD, LITTLE THINGS and REMINISCE are all in post, BLACK ADAM doesn’t start till august, AQUAMAN in 2021 — Justin Kroll (@krolljvar) March 13, 2020

Chiaramente se la situazione dovesse peggiorare le riprese verranno fermate, ma devo dire che trovo comunque sorprendente che stiano continuando a lavorare. Probabilmente le zone in cui si sta svolgendo la produzione non è a rischio contagio.

