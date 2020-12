Warner Bros. potrebbe rilasciare i suoi prossimi film sia su HBO Max che al cinema. Anche ‘The Suicide Squad’ e ‘Matrix 4’

A quanto pare la Warner Bros. potrebbe rilasciare i suoi prossimi film sia su HBO Max che al cinema contemporaneamente.

La pandemia scatenata dal Coronavirus ha portato a diversi slittamenti cinematografici. Trai più noti quelli di No time to die e Dune, ma ora, con l’arrivo di vaccini anti-Covid all’orizzonte, le major si stanno organizzando per riportare i film in sala, ma continuando a puntare su servizi streaming. Ad ergersi come paladino di questa soluzione è la Warner Bros., che inizialmente aveva programmato solamente Wonder Woman 1984 per uscire sia in sala che su HBO Max, ma ora sembra che questa possa essere la sorte che toccherà praticamente a tutti i suoi blockbuster in uscita nel 2021.

Numerosi sono i titoli in questione: The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, The Conjuring: The devil made me do it, Space Jam: A New Legacy fino ad arrivare a grandi e attesissimi film quali Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad e Matrix 4.

Purtroppo al momento non abbiamo nient’altro di ufficiale da riportarvi, ma sembra che le intenzioni della Warner siano queste. Per quanto possiamo capire che la situazione non sia delle migliori per i produttori cinematografici, spero vivamente che capiscano quanto sia importante per l’industria, e non solo, mandare questo tipo di prodotti nelle sale. Aiuterebbero di certo il cinema a risollevarsi da un 2020 tenebroso.

Fonte: Heroic Hollywood

Mi piace: Mi piace Caricamento...