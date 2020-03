Warner Bros. Television Group ferma le riprese di Supergirl, Batwoman e Lucifer a causa del Coronavirus

Warner Bros. Television Group è l’ultimo studio televisivo a confermare che stanno chiudendo o posticipando la produzione di alcune serie e piloti.

La compagnia non ha rivelato specificatamente l’elenco dei titoli, ma stando a Deadline l’elenco delle serie attuali le cui riprese sono state interrotte sono Young Sheldon della CBS, All Rise e God Friended Me, Supergirl e Batwoman della The CW, Claws di TNT, Queen Sugar di OWN, Pennyworth di Hix e The Flight Attendant di HBO Max, insieme al già noto Riverdale, The Flash e Lucifer.

“Con gli eventi in rapida evoluzione legati a COVID-19, e per l’abbondanza di cautele prese, il Warner Bros. Television Group sta interrompendo la produzione di alcune delle nostre 70 serie e alcuni pilota attualmente in fase di riprese o in procinto di iniziare”, la società dice in un dichiarazione. “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, cast ed crew rimane la nostra massima priorità. Durante questo periodo, continueremo a seguire le istruzioni dei Centri per il controllo delle malattie, nonché dei funzionari locali e dei professionisti della salute pubblica in ogni città in cui hanno sede le nostre produzioni .”

