Warner/DC: la nuova leadership non tiene conto della Justice League di Zack Snyder

Il tempo non è stato gentile con i fan della DC. Sin dalla famigerata Justice League del 2017, la Warner Bros. non ha saputo cosa fare con il suo elenco di eroi. Quello che sapevano, però, è quello che non volevano, ovvero lo SnyderVerse.

Lo SnyderVerse ormai è decisamente morto e sepolto, questo lo sappiamo bene. Sebbene sia iniziato con Man of Steel del 2013 e sia continuato con Batman v Superman, la visione del regista è stata interrotta quando è stato costretto a rinunciare alla regia di Justice League. Durante la sua assenza, lo studio ha colto l’occasione per cambiare rotta.

I guai della Warner sono iniziati con la scarsa ricezione del film e sono stati aggravati da un movimento di fan volto a chiedere il rilascio della visione di Snyder per il titolo. Mentre la Zack Snyder’s Justice League è stata finalmente rilasciata nel 2021, lo studio sembrava deciso nella sua intenzione di non continuare con la direzione del DCEU voluta da Snyder.

Tuttavia, questa visione incerta non si è mai materializzata a causa della fusione della Warner Bros. con Discovery e della nuova leadership guidata da David Zaslav. Mentre alcuni fan speravano che questo cambiamento avrebbe giovato al marchio blu, proprio come il vecchio regime, anche i nuovi capi dello studio non vogliano avere niente a che fare con quell’idea di DCEU.

Quello che sembrano volere, senza possibilità di mal comprendere, è prendere le distanze dalla Justice League di Zack Snyder.

Come riportato da Rolling Stone, i nuovi capi della Warner Bros. Discovery non hanno alcuna intenzione di far rivivere lo SnyderVerse o di collaborare con il regista Zack Snyder in futuro.

In effetti, le fonti affermano che lo studio ha effettivamente preso misure deliberate per separarsi da Snyder e dal suo taglio di Justice League, e lo sappiamo grazie ad una dichiarazione venuta fuori dalla regista di documentari Leslie Iwerks, che ha chiesto di utilizzare filmati del film del 2021 per un documentario.

“Leslie Iwerks ha recentemente chiesto di concedere in licenza clip della Justice League del 2021 per un docu-film sulla storia della DC e gli è stato detto che c’è solo una Justice League, l’incarnazione del 2017.”

