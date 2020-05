Warner ed Henry Cavill in trattative per il ritorno del suo Superman

Henry Cavill indosserà ancora una volta il mantello rosso di Superman per la DC Films, stando a diverse fonti.

Mentre un rapporto del 2018 suggeriva che Cavill si fosse lasciato alle spalle il ruolo, ComicBook ha appreso che Cavill e Warner Bros. hanno stretto un accordo con l’attore di Man of Steel per riprendere il suo ruolo di Superman nei futuri film.

Questo accordo non significa che Man of Steel 2 sia in sviluppo. Stando alle informazioni lo studio userà il Superman di Cavill in modo simile a come i Marvel Studios hanno usato Hulk, facendolo comparire in ruoli secondari e facendo cameo in film di altri eroi. Il futuro della serie di film di Superman, con o senza Cavill, resta da determinare.

Lo studio non ha ancora deciso quali film includeranno il Superman di Cavill.

Questo nuovo accordo a quanto pare è parte del motivo per cui Cavill è apparso sul rewatch live streaming di Man of Steel la scorsa settimana, lo stesso stream in cui Snyder ha annunciato che la Snyder cut arriverà su HBO Max.

Cavill ha debuttato come Superman in Man of Steel e ha interpretato nuovamente il ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice e poi Justice League. Snyder voleva che Cavill tornasse in un secondo film della Justice League, ma quei piani fallirono quando Joss Whedon sostituì Snyder durante la post-produzione di Justice League.

