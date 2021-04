Warner ha deciso di non procedere con New Gods e The Trench

La lista dei prossimi progetti targati Warner Bros. e DC Films sta andando avanti, a quanto are, senza New Gods di Ava DuVernay e lo spinoff di Aquaman prodotto da James Wan, The Trench.

La regista stessa ha commentato la cancellazione (o messa in naftalina momentanea) del suo film con l’interprete di Darkseid nella Zack Snyder’s Justice League, lasciando intendere in qualche modo che fosse presente:

Thank you, Ray. You’ve been nothing but gracious towards me. Appreciate you. And fans who supported. I’m told the studio will be speaking about their recent decision about NEW GODS characters soon. I hope our paths cross one day, sir. If not in the Fourth World, then in another. https://t.co/3Ncrqk1cXf

— Ava DuVernay (@ava) April 1, 2021