Warner Max: Warner Bros. ed HBO Max svelano l'etichetta di produzione di WarnerMedia

I fan si sono dimostrati molto curiosi circa il futuro dell’imminente servizio di streaming di Warner Bros, HBO Max, e ora c’è un nuovo motivo di discussione in quanto è stata rivelata l’apertura di un nuovo braccio di produzione intitolato Warner Max.

L’iniziativa, che è supervisionata dal Chief Content Officer di HBO Max Kevin Reilly e dal presidente del gruppo Warner Bros. Pictures Toby Emmerich, contribuirà a garantire che il nuovo servizio di streaming avrà un flusso costante di film originali di alta qualità, con un obiettivo di 8-10 film di medio budget all’anno. Reilly ed Emmerich condivideranno la responsabilità del cosiddetto semaforo verde alle produzioni.

Max Jessie Henderson, Vicepresidente esecutivo di Original Feature Films per HBO, sta espandendo i suoi ruoli anche come capo dell’etichetta e il principale punto di comunicazione tra la piattaforma e il gruppo Warner Bros. Pictures.

“Fin dall’inizio abbiamo creato strategie con Toby e Carolyn sui film originali di HBO Max”, ha detto Reilly. “Forniremo un processo collaborativo e snello per i talenti, realizzeremo una gamma di film di qualità e forniremo una piattaforma per ognuno di essi con un impatto culturale. Ora, HBO Max ospiterà una solida collezione della leggendaria cineteca della Warner Bros. e una nuova serie di film originali della WarnerMax.”

La nuova partnership aiuterà anche ad espandere la vasta biblioteca e le risorse dell’organizzazione WarnerMedia, che includerà la produzione fisica, lavorerà con WB e New Line Cinema per creare una pipeline per produzioni a medio budget dove cineasti potranno connettersi con un pubblico specifico o fare film molto legati al genere. Il primo gruppo di titoli sarà presentato in anteprima entro la fine dell’anno sul servizio, e WB sarà responsabile della distribuzione di questi titoli in territori che non avranno la piattaforma.

“Lavorando con Kevin, Sarah, Jessie e i loro team, ci impegniamo a creare film dinamici e avvincenti che attingano alla profondità e alla portata delle risorse creative di WarnerMedia”, ha affermato Emmerich. “Siamo entusiasti di contribuire a rendere HBO Max una metà sia per gli amanti del cinema che per la comunità creativa, offrendo allo stesso tempo una vittoria nell’intera organizzazione WarnerMedia.”

