Warner presenterà The Flash, Black Adam e altro in mostra al CinemaCon

La prossima lista di progetti della DC, tra cui The Flash, Black Adam e altro, sarà in mostra al CinemaCon questa settimana

Sappiamo la cosa grazie all’utente di Twitter, Dominic Hernandez, che ha condiviso alcune prime immagini dell’evento, inclusa una di uno sfondo elaborato con i poster dei film DC.

Con le date di uscita aggiornate di recente, questo standee suggerisce probabilmente che Shazam: Fury of the Gods, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash e League of Super-Pets saranno probabilmente una parte importante della presentazione della Warner alla convention.

Se verrà discusso qualcos’altro, come una data di uscita e un luogo di rilascio per Batgirl, visto che la Warner sta considerando di rilasciarlo al cinema invece che su HBO Max, sembra dipendere da The Flash, ma la questione non è ancora chiara.

Probabilmente i fan riceveranno un sacco di nuove informazioni in questi giorni. La fusione con la Warner Bros. Discovery è andata a buon fine di recente e sembra che il marchio DC sia in una buona fase di cambiamento in questo momento. Il rilascio di alcune clip o un teaser trailer o due, potrebbero non essere una cosa irragionevole da pensare.

Puoi vedere l’immagine qui sotto.

