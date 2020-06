Warner può realizzare uno show televisivo live-action su Batman?

Con Ruby Rose che si è fatta da parte riguardo Batwoman e Bruce Wayne rivelato nell’Arrowverse, non è difficile andare su Twitter e trovare persone che sollecitano The CW e Warner Bros. Television a cogliere l’occasione per esplorare il Cavaliere Oscuro. Ma sembra abbastanza improbabile che Batman sarà presto protagonista del suo programma televisivo, per una serie di motivi. Ovviamente, anche se fossero interessati a farlo, è abbastanza improbabile che vedremo Warner Bros. TV e The CW sostituire Batwoman con esso, poiché i due spettacoli non sono affatto la stessa cosa.

Innanzitutto, e più ovvio, Batwoman è una serie che presenta una tematica LGBTQA+ e sostituirla con un uomo bianco, etero, sarebbe una vendita difficile in termini di ottica. Se avessero intenzione di fare uno spettacolo su Batman, probabilmente vorrebbero distinguerlo da Batwoman il più possibile.

Su una nota più pratica, potreste aver sentito o meno che presto uscirà un film. Sebbene non sia una regola scolpita nella pietra che non si possa anche creare uno spettacolo tv, ciò è piuttosto raro. Quando Suicide Squad è stato adattato in un film, Arrow ci ha rimesso perchè la squadra doveva avere un ruolo importante nella quarta stagione, e a quanto pare c’era anche gli estremi per la creazione di uno spinoff.

La cosa è ovviamente dovuta alla dirigenza Warner, ma poi c’è da prendere in considerazione anche l’angolo Fox.

Dal momento che nessuna delle persone coinvolte ha mai voluto parlare pubblicamente dei dettagli specifici dell’accordo, ci sono molte congetture là fuori su esattamente come verrebbero gestiti i diritti di una serie TV di Batman, senza il coinvolgimento di Fox (e ora della Disney). Sin dallo spettacolo televisivo originale degli anni ’60, Fox ha il controllo dei diritti di produzione e distribuzione di Batman sul piccolo schermo, mentre Warner Bros. – che possiede la DC – controlla i film e praticamente ogni altra proprietà televisiva. Ovviamente qualunque sia l’accordo con Fox non si estende particolarmente, infatti gli spettacoli della The CW sono in grado di fare riferimenti e utilizzare Bruce Wayne, mentre Titans di DC Universe ha presentato una versione vicina al Robin di Dick Grayson.

Per anni, la serie con Adam West non è stata disponibile nel mercato domestico. Sono state fornite diverse ragioni contrastanti, tra cui i conflitti tra Greenway (uno degli studi di produzione dietro la serie), ABC (che l’ha trasmesso) e Fox (gli altri produttori e distributori). Warner Bros. fu coinvolto più tardi poiché i nuovi proprietari della DC probabilmente complicarono quei conflitti. Verso il 2010, le quote di interesse di ABC e Greenway per lo spettacolo vennero affidate alla Fox, ma con problemi di liquidazione per la musica, accordi per l’home-video non risolti per tutti i cameo, e una relazione controversa tra Fox e DC. Tutti questi fattori lasciavano intendere che lo spettacolo non sarebbe mai stato rilasciato.

Ciò è cambiato nel 2014 quando, proprio mentre Gotham stava iniziando su Fox, è stato negoziato un qualche tipo di accordo che ha permesso a Warner Bros. Home Entertainment di pubblicare la serie in home-video, oltre a realizzare un paio di film spin-off animati.

All’epoca, il presupposto era che Gotham – che non era “tecnicamente” una serie su Batman e che aveva un sacco di reti interessate ad essa – sarebbe andato in onda su Fox in cambio del recupero dei diritti televisivi di Batman. Oltre alla serie del ’66, negli anni i rapporti avevano affermato che Fox aveva i diritti più o meno in perpetuità, anche se non potevano lanciare nuove proprietà senza che DC e WB firmassero.

Se ciò fosse vero o no non è chiaro, come lo è se l’affare attorno a Gotham, ma ci sono ancora molti fan che credono che Warner non possa realizzare una serie TV di Batman live-action senza il coinvolgimento di Fox (ora Disney), e Fox / Disney non può realizzarne una senza la Warner.

Vero o no, è improbabile che DC affidi il loro più grande money-maker al piccolo schermo proprio mentre sta iniziando un nuovo franchise per il grande schermo, con molta eccitazione e anticipazione dietro. Mentre sembra abbastanza chiaro che l’attuale regime di WarnerMedia non è forse così intenzionato ad impegnarsi come i loro antenati nella creazione di un muro tra TV e film, è improbabile che Batman, che ha sempre almeno un film in sviluppo in un dato momento, sia uno dei primi eroi a testare quel nuovo confine.

