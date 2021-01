Warner riteneva Wonder Woman impraticabile a causa dei risultati dei cinecomics al femminile falliti

La regista del franchise di Wonder Woman, Patty Jenkins, afferma che la Warner Bros. una volta era preoccupava circa il fatto se un film stand-alone sull’eroina della DC Comics sarebbe stato fattibile a causa dei passati film di supereroi con protagoniste femminili.

Due decenni prima che Jenkins e la star Gal Gadot ottenessero un successo di successo nel 2017, lo studio dietro i franchise di Batman e Superman immaginavano una Wonder Woman con protagonista Sandra Bullock, che non si è mai realizzato. Nel 2005, il creatore di Buffy e Firefly, Joss Whedon, ha sviluppato una sceneggiatura prima di lasciare il progetto nel 2007; Justice League: Mortal, diretto da George Miller, avrebbe mostrato Wonder Woman come membro fondatore della Justice League interpretata da Megan Gale, ma non è riuscito a decollare.

Nel 2014, dopo che il Man of Steel di Zack Snyder ha lanciato il DC Extended Universe, la regista di Breaking Bad, Michelle MacLaren, si è detta interessata a dirigere Gadot in Wonder Woman. Il coinvolgimento di MacLaren fu di breve durata e lei abbandonò mesi dopo a causa di divergenze creative; poco dopo, la Warner Bros. ha assunto Jenkins per realizzare il suo primo lungometraggio da Monster del 2003.

“Ho detto alla Warner Bros. che volevo farlo dal 2004. Li ho incontrati ogni due anni da allora e ad un certo punto, finalmente me l’hanno dato”, ha detto Jenkins sul podcast WTF con Marc Maron. “Erano nervosi che non fosse fattibile. Erano tutti spaventati dai film con le supereroine che avevano fallito. E inoltre, Chris Nolan stava facendo Il Cavaliere Oscuro, quindi penso che stessero solo cercando di capire cosa fare con la DC in quel momento.”

Quando lo studio l’ha contattata per scrivere e dirigere Wonder Woman nel 2007, una Jenkins incinta ha rifiutato: “Quindi mi sono persa l’occasione, ma poi le stelle si sono allineate ed è arrivato il momento“.

“C’è stato un momento in cui volevano fare una storia per cui non ero la persona giusta, quindi ho detto: ‘No, non posso essere io’, e hanno assunto qualcun altro per un po’”, ha detto Jenkins. “Ho detto loro quale film volevo fare. Ho detto: ‘Questa non è la storia che penso dovreste fare con Wonder Woman’. Non volevo litigare per anni a riguardo. E così hanno detto: ‘No, vogliamo farlo a modo nostro’, quindi hanno cercato di farlo a modo loro, e poi sono tornati da me un anno dopo e hanno detto: ‘In realtà, vorremmo farlo a modo tuo’.”

Secondo Jenkins, la Warner Bros. ha sviluppato circa 30 sceneggiature prima di procedere con la versione scritta da Allan Heinberg, basata su una storia di Snyder, Heinberg e Jason Fuchs.

“C’erano così tante sceneggiature”, ha detto Jenkins. “Potevo vedere le scritte sul muro. C’era una guerra interna ad ogni livello circa ciò che Wonder Woman doveva essere.”

Alla fine Jenkins ha realizzato il film che voleva, ad eccezione del finale roboante che vedeva Wonder Woman contro Ares (David Thewlis), il dio della guerra. Jenkins ha detto a Maron che quella battaglia è stata “l’unica cosa per cui lo studio mi ha costretto“. La fine originale del primo film era a quanto pare più contenuta, ma lo studio ha costretto la regista a cambiarla all’ultimo minuto. Per lei è sempre stato un po’ deludente che questa fosse l’unica cosa di cui lo studio parlava, perché era d’accordo, ma aveva anche detto che non avevamo tempo per girarla. “Alla fine l’ho amato“, ha detto Jenkins, ma non era il finale originale del film.

